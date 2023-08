Anahí continúa enfrentando problemas de audición

A dos meses de que Anahí, una de las destacadas integrantes de la banda RBD, sufriera un accidente durante los preparativos para el esperado "Soy Rebelde Tour" junto a Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann, la artista revela que aún enfrenta dificultades en su audición.

REGRESO

Luego de una ausencia que se extendió por 15 años, la agrupación finalmente volvió a deleitar a sus fanáticos en los Estados Unidos el pasado viernes 25 de agosto. Este emotivo regreso generó un gran entusiasmo entre los seguidores.

Si bien los videos virales en las redes sociales capturan a Anahí, ahora esposa de Manuel Velasco Coello, disfrutando plenamente del evento, bailando y sonriendo, la verdad tras bambalinas es diferente.

Anahí compartió que, a pesar de su apariencia, enfrentó incomodidades durante la presentación debido a su limitada audición. No poder escuchar adecuadamente las canciones la dejó preocupada por su capacidad para brindar un espectáculo completo.

Durante los meses de ensayos previos al show, Dulce María, otra integrante de RBD, expresó a los medios que su compañera estaba redoblando sus esfuerzos. Aunque el progreso de Anahí no estaba claro día a día, se mencionó que la recuperación auditiva sería gradual, ya que su oído necesitaría tiempo para sanar por sí mismo.

Es fundamental recordar que la lesión de Anahí, ocurrida mientras realizaba pruebas de audio para la gira, se debió a la perforación de su tímpano al romperse un molde de in-ear, un tipo de auricular utilizado por artistas para aislarse del ruido externo de los shows.

Anahí compartió su experiencia con las cámaras de "Ventaneando", describiendo su reto en el escenario. Mencionó que no podía escuchar nada cuando se ponía el auricular y que incluso experimentó sangrado en el oído en una ocasión reciente. Esta pérdida de audición le dificulta afinar su voz al no poder percibir la música adecuadamente.

"Ay, no oigo nada; ayer la sufrí mucho, ¿se notó mucho, verdad? que estaba agarrándome, pero, es que mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez", dijo y continuó: "Cuando me lo quito, oigo, gracias a Dios los gritos, entonces no oigo la música, entonces no me puedo afinar, y según yo no sé si estoy cantando bien o no".

Acompañada por su esposo y sus hijos, así como su hermana Marichelo Puente y su cuñado Jorge D'Alessio, Anahí viajó al país para participar en los conciertos de la gira. Su esposo ha sido una presencia constante para mantener a los seguidores informados sobre su estado de salud.