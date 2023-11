Se mantiene Shannen Doherty optimista en lucha contra cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.-Shannen Doherty, conocida por participación en Beverly Hills, 90210 y Charmed, abrió su corazón sobre su lucha continua contra el cáncer de mama.

En una entrevista exclusiva para PEOPLE, Dohert, de 52 años, reveló que su cáncer en etapa 4 se ha extendido a sus huesos, pero se mantiene valiente y optimista.

"No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado con la creación. Todavía no he terminado con la esperanza de cambiar las cosas para mejor", expresó.

Desde su diagnóstico inicial en 2015, Doherty ha atravesado una montaña rusa emocional y física, enfrentando una mastectomía, quimioterapia y radiación. Después de un breve período de remisión en 2017, el cáncer regresó en 2019, extendiéndose incluso a su cerebro.

"Cuando te preguntas: '¿Por qué yo? ¿Por qué tuve cáncer?' y luego '¿Por qué volvió mi cáncer? ¿Por qué estoy en la etapa 4? Eso te lleva a buscar un propósito más grande en la vida", dijo al medio internacional.

La actriz espera compartir su perspectiva única sobre la vida y la enfermedad en su próximo podcast, "Let's Be Clear with Shannen Doherty", que se lanzará el 6 de diciembre en iHeartRadio.

Mientras enfrenta la realidad de su enfermedad, Doherty buscará generar conciencia sobre el cáncer y recaudar fondos para la investigación.

"Somos vibrantes y tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando", aseguró.

Con su fe como mantra, Shannen Doherty encuentra consuelo en la espiritualidad y agradece cada segundo seguir con vida y rodeada de familiares y amigos.

"Rezo. Me levanto y me acuesto agradeciendo a Dios, orando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y una espiritualidad", comentó.