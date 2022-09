Señala a ex por violento

Natalia Alcocer exige cárcel para su expareja, Juan José Chimal Velasco, excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto.

La conductora aseguró en un video que vive con mucho miedo luego de que el hombre la agredió y una jueza le otorgara un permiso para salir del país.

"Tengo muchísimo miedo, no quiero ser parte de las estadísticas; juro que he hecho todo perfecto, juro que he confiado en el sistema, confío en que el bien va a triunfar, pero ya estoy cansada", dijo.

La exparticipante de Survivor agregó que está buscando que sus hijas vivan lejos de la violencia, razón por la que demandó legalmente a Juan José, a pesar de que él le aseguró que no le pasaría nada por ser cercano a EPN.

"Me volví a sentir totalmente impotente, totalmente desprotegida por un sistema donde están los videos, donde el señor está imputado, donde el señor no puede salir del país porque está imputado como agresor; me violentó".