La actriz Mariska Hargitay revela que fue abusada por un amigo

CIUDAD DE MÉXICO- La experimentada actriz Mariska Hargitay, reconocida por su papel como la detective Olivia Benson en la serie "La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales (UVE)", reveló recientemente que fue víctima de abuso por parte de un hombre cuando tenía 30 años. En un artículo para la revista "People", detalló que la agresión provino de alguien a quien consideraba un amigo.

Hargitay, también productora de cine, describió que aunque el episodio violento estuvo a punto de volverse físico, no alcanzó el nivel sexual. Sin embargo, subrayó que se trató de una "violación" en el sentido de que el individuo, cuyo nombre no mencionó, invadió su espacio personal y la sometió.

En sus propias palabras, "no fue nada sexual. Era dominio y control. Control abrumador. Intenté todas las formas que conocía para salir de esto. Intenté hacer bromas, ser encantadora, poner límites, razonar, decir que no. Me agarró de los brazos y me sujetó. Estaba aterrada. No quería que esto escalara a la violencia", se lee.

La artista admitió que en ese momento minimizó el incidente, pero con el tiempo, para superar el trauma, creó organizaciones destinadas a ayudar a aquellos que han enfrentado experiencias similares o más intensas. Además, decidió distanciarse de su antiguo amigo. "De vez en cuando hablaba de lo que esta persona me hizo. Mi esposo Peter (Hermann) recuerda que le dije, 'quiero decir, no fue una violación'. Entonces las cosas empezaron a cambiar en mí y comencé a hablar de ello más en serio con las personas más cercanas."

Respecto a por qué clasifica la agresión como una violación, explicó que se debe al sometimiento que su cuerpo experimentó simplemente porque el hombre así lo decidió.

"Ahora puedo ver claramente lo que me hicieron. Entiendo la neurobiología del trauma. El trauma fractura nuestra mente y nuestra memoria. Como se rompe un espejo [...] Por eso he hablado tanto de la violación por parte de un conocido, porque mucha gente todavía piensa que la violación es como un hombre saltando de entre los arbustos. Este fue un amigo que tomó una decisión unilateral."

Además, la actriz abordó la importancia de eliminar los tabúes asociados con el término "violación" y abogó por dar voz a los sobrevivientes de casos de abuso.