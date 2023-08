Selena Gomez se rompió la mano

Ciudad de México

Después de que Selena Gomez fuera criticada por no promocionar su nuevo sencillo "Single Soon", la cantante reveló que no le importa que su canción no esté entre las más escuchadas, pues lo más importante para ella es la salud.

La actriz de Los hechiceros de Waverly Place compartió que recientemente se rompió la mano y tuvo que ser operada para recuperar movilidad.

"Me rompí la mano y me operaron. No me importa vender nada. Estoy feliz de hacer música con mis amigos", dijo.

En "Single Soon" colaboraron sus amigos Benny Blanco y Cashmere Cat , que fueron los que la animaron a volver a lanzar sencillo después de tres años de receso en el mundo de la música.

Selena Gomez también comentó que este tema no está relacionado con su ex pareja Abel, mejor conocido como The Weeknd, pues en "Single Soon" habla sobre una relación fallida.