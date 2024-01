Se sincera Melissa Barrera sobre su salida de 'Scream 7'

CIUDAD DE MÉXICO .-Melissa Barrera se sinceró sobre el momento en que se enteró que había sido despedida de la séptima entrega de Scream tras emitir comentarios pro Palestina en sus redes sociales.

"No soy la primera persona a la que le pasa, pero fue impactante", comentó la actriz mexicana a la revista Rolling Stone, desde el festival de cine de Sundance, donde recientemente participó en una protesta donde alzó un cartel sobre los niños palestinos en el conflicto Israel-Hamas.

"Ni siquiera sé qué decir. Creo que todo lo que pasó fue muy transparente, por ambos lados, y sé quién soy, y sé que lo que dije siempre vino desde un lugar de amor y un lugar de humanidad, un lugar de derechos humanos y un lugar de libertad para la gente, lo cual no debería ser controvertido. No debería ser objeto de debate. Entonces estoy muy en paz. Las personas que me conocen en mi familia saben la verdad sobre mí y mi posición, y creo que la mayoría de la gente en el mundo también lo sabe", añadió.

Barrera explicó que sus mensajes sobre el cese al fuego en Gaza son "por el bienestar de ambas partes. Por el fin de la violencia. Eso es todo. El fin de la violencia por la paz y la seguridad de todos. Sólo humanidad".

La actriz fue despedida del elenco de Scream 7, en noviembre del año pasado, actualmente se encuentra en el Festival de Cine de Sundance por el estreno de su reciente proyecto fílmico "Your Monster".

Melissa reconoció la salida de Jenna Ortega, quien se dijo prefirió retirarse del elenco de Scream 7 por motivos profesionales, relacionados a la segunda temporada de Merlina.

"Ella es una buena persona y nos amamos. Ella aparecería por mí y yo aparecería por ella sin importar nada", dijo la mexicana.