Poncho de Nigris conmueve tras visitar a su padre en el hospital

CIUDAD DE MÉXICO.- Poncho de Nigris conmovió a sus seguidores en Instagram tras compartir un encuentro que tuvo con su padre en el hospital este miércoles, el día de su cumpleaños 79.

El ganador del tercer lugar en "La casa de los famosos México" compartió un momento familiar muy especial que a más de uno le sacó la lagrimita; en días pasados salió a la luz que el youtuber se había distanciado de su madre luego de que ésta hablara mal de él y de su esposa Marcela Mistral.

De Nigris confesó que se había distanciado de ella por salud mental, pero que eso no significaba que hubiera cambiado el cariño que siente por ella; la señora Leti aseguró en un programa de televisión que Poncho no le ayudaba desde hace tiempo económicamente, y que no visitaba a su padre enfermo.

El papá de Poncho de Nigris está en el hospital porque sufrió una caída, sin embargo, eso no impidió que el youtuber, quien cuenta con casi 5 millones de seguidores, visitara a su padre y llevara un reloj de regalo.

La madre de Poncho contó recientemente que será él quien se encargue por completo de los gastos médicos de su padre, quien desde hace tiempo cuenta con enfermeros de tiempo completo en su casa.

En un video que compartió en redes, Poncho muestra a su papá, quien se encuentra en la cama golpeado el rostro por la caída que sufrió; Poncho lo felicita por su cumpleaños y le agradece por haber sido "el mejor papá del mundo".

"Todo lo hiciste bien, ya puedes estar en paz", expresó.

Acompañó el video con un amoroso mensaje para su papá, quien se encuentra muy delicado de salud, sufrió un problema vascular que le cerró la tráquea a la mitad, lo que le impide comer con normalidad.

"Muchas felicidades al jefe de jefes. Gracias por tantas enseñanzas de vida y por hacernos grandes seres humanos, no sabías como se hacía, pero lo llevabas en la sangre, el mejor papá del mundo, el nos enseñó a ser deportistas, a comer sano, a defendernos, a cuidarnos entre nosotros, a pelear, a cuidar de los niños y ancianos, a ser competitivos y lo más importante a ser alegres y con sentido del humor. Los miedos a enfrentarlos y a ser mejores personas. ¡Gracias por todo! Y que cumplas muchos más. La palabra es el mayor legado. Todo lo hiciste perfecto, no hay nada más que agradecimiento por tu tiempo".

"Ay Poncho me hiciste llorar, nunca pude yo hablarle así a mi padre y se me fue". "Qué bonito momento con tu padre @ponchodenigris la verdad me puse sentimental porque me hizo recordar a mi padre (qepd) disfrútalo y apapáchalo mucho porque luego quieres regresar todos esos momentos". "Qué bueno que le regalaste el reloj, mucha gente poniendo ¿ya para qué? ¿Como por? ¡Me gusta que @ponchodenigris lo sigue tratando igual, no porque haya enfermedad o vejez se les trata a las personas distinto! ¡Si, se les debe tratar con empatía y no con lástima! Bien por ti Poncho. Ánimo, bendiciones", se lee.