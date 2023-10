Sasha Sokol responde a las declaraciones del hijo de Luis de Llano

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, Sasha Sokol reaccionó a las declaraciones de Luis de Llano Stevens, hijo del productor Luis de Llano y a quien denunció por daño moral.

DENUNCIA

En marzo del 2022, y en el marco del Día Internacional de la mujer, la cantante denunció públicamente a De Llano por involucrarse física y sentimentalmente con ella cuando era apenas una niña, y posteriormente decidió entablar una demanda cuando éste aseguró que los padres de Sokol habían estado de acuerdo con su relación.

Aunque el Tribunal de Justicia ha fallado en dos ocasiones a favor de la exTimbiriche, sentenciando al productor a pagarle una remuneración económica, ofrecer disculpas públicas y no volver a hablar del tema, entre otras cosas, la sentencia todavía no se ha hecho efectiva, ya que De Llano ha decidido ampararse.

Ahora es su hijo, Luis de Llano Stevens, quien rompió el silencio ante el escándalo y pidió a los medios que su padre no sea señalado culpable de un delito que, asegura, nunca cometió pues él no vio nada raro en la relación que mantuvo con la también actriz.

Tras estas declaraciones, Sokol dijo entender que la situación en la que se ha visto envuelta la familia De Llano es complicada, pero su intención jamás ha sido afectarlos, sino hacer que la verdad salga a la luz:

"Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primera ni la segunda instancia. Yo entiendo el dolor de la familia de Luis y me encantaría evitárselos, pero no puedo establecer la verdad y proteger a la familia de Luis al mismo tiempo", declaró en un video publicado por el reportero Eden Dorantes.

La intérprete de "Serás el aire" también habló sobre el proceso legal en el que se encuentra y las apelaciones del productor para echar atrás la sentencia que ya fue dictada:

"La ley mexicana tiene estas instancias, cualquier mexicano que se vea involucrado en una demanda puede apelar, como lo hizo Luis, y puede ampararse. La ley y yo respetamos sus derechos; ojalá él hubiera respetado los míos", agregó.

Por último, habló sobre la invitación de Stevens para unir esfuerzos con su padre a través de una fundación que apoye a víctimas de abuso, idea que no solo rechazó de manera tajante, sino que la consideró "ofensiva":

"Yo no voy a hacer una fundación con Luis, yo no voy a hacer nada más en mi vida con Luis. Lo que sí voy a hacer es donar el dinero de la demanda a una asociación seria que tiene 25 años haciendo esto y que se encargará de donar esos recursos a personas que hayan vivido cosas similares y que no tengan los recursos para un psicólogo, un abogado o incluso un ginecólogo", recalcó.