Sale de reality

{"quote":"Si algo aprendí esta ocasión es que voy a poner límites, voy a hacer lo que yo quiera. Soy feliz con mis decisiones y eso no me estaba haciendo bien* Araceli Ordaz, 'Gomita'"}

CIUDAD DE MÉXICO.- Araceli Ordaz, 'Gomita' sorprendió a sus fanáticos al anunciar que salía del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy.



La conductora había obtenido buenas calificaciones en sus bailes junto a Miguel Martínez, sin embargo, la semana pasada dijo que no podía bailar porque había tenido problemas de salud mental, pues su depresión y ansiedad no la habían dejado levantarse de la cama durante dos días.

En un video que publicó en su cuenta de YouTube, explicó el porqué de su salida y cómo todo lo que estaba viviendo en la competencia de baile le estaba afectando en su vida personal.

"Todo esto yo lo viví en 'Sabadazo', comida, malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan porque si no estás mal. Lo aguanté seis años, no lo quiero volver a vivir. Y en esos momentos reviví mi pasado y dije 'no lo quiero vivir'. Por eso dejé Las Estrellas Bailan en Hoy", dijo.

"Gomita" agregó que emocionalmente no podía con tanto estrés y que había recibido malos tratos, pues la presionaban en los ensayos y no le pagaban.

"Yo no estoy cobrando, lo estaba haciendo con cariño y entrega, pero me sobrepasaron que me grabaron llorando. Sí tengo depresión y ansiedad, pero siempre trato de que me vean bien, finalizó.