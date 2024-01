En la incertidumbre

Ciudad de México

Bueno, no me han invitado. Y no estaba pensando en eso hasta ahora, y ahora es todo en lo que voy a pensar. ¿Te pagan por cantar en los Óscar?". Ryan Gosling Actor

El actor Ryan Gosling fue cuestionado sobre su posible performance en la ceremonia de los Óscar de este 2024, a lo que respondió con timidez que "aún no lo han invitado".

Este martes, W Magazine publicó una entrevista con el intérprete de Ken, en el live action de Barbie, donde el famoso contó su experiencia al darle vida al popular muñeco, que junto con Margot Robbie, ha robado miradas en la pantalla grande.

Ante el éxito, tanto en taquilla como en las nominaciones a los Globos de Oro, que se entregarán el próximo 7 de enero, una de las preguntas de los fanáticos de este filme es si Gosling se volvería a poner el enorme abrigo del personaje para cantar el tema "I´m Just Ken" sobre el escenario de los galardones más importantes del cine.

PUDIERA SER ATRACTIVO

"Bueno, no me han invitado. Y no estaba pensando en eso hasta ahora, y ahora es todo en lo que voy a pensar. ¿Te pagan por cantar en los Óscar? ¿Tienes que conducir tú mismo? ¿Qué tipo de riesgo podría ocurrir? Al menos te recogen, ¿no?", respondió a W.

Variety sostiene que la posibilidad de que el número musical sea requerido dependerá de si la canción interpretada por el actor de Diario de una Pasión obtiene nominación a Mejor Canción Original. Además destaca que la presencia de la estrella de Hollywood en la gala suena atractiva para los productores del evento, por motivos de rating televisivo.

BUSCA NOMINACIÓN

"I´m Just Ken" apareció entre las quince finalistas que buscan la nominación al premio de la Academia a Mejor Canción Original, sin contar los temas "Dance The Night" de Dua Lipa y "What Was I Made For?" de Billie Eillish, que también formaron de la película protagonizada por Margot Robbie.

Ryan Gosling admitió que Ken ha sido el mayor reto actoral de su carrera, al tratarse de un personaje del que poco se sabe.

"Era la portada del guión, que decía ´Barbie y Ken´, pero ´y Ken´ estaba tachado. Y la siguiente impresión fue: este es el papel más difícil que jamás interpretaré. ¿Cómo te acercas a interpretar a una muñeca sin entrepierna de 70 años? No hay ninguna investigación que puedas hacer al respecto. No hay nadie a quien puedas seguir, ni documentales que puedas ver, ni libros escritos sobre Ken. Estás solo en esto", dijo.