Rowling hirió a fanáticos de Harry Potter.- Daniel Radcliffe

Radcliffe, de 33 años, afirmó que los jóvenes fanáticos de la saga estaban "heridos" por las agresiones de Rowling y por ello desde un inicio mostró su apoyo a la comunidad LGBTQ+ al pronunciar la frase "las mujeres transgénero son mujeres", en 2020.

"Y al verlos heridos ese día, quería que supieran que no todos en la franquicia pensaban así. Eso fue muy importante", dijo en una entrevista para IndieWire.

El actor británico agregó que para él era fundamental dar a conocer su postura contra la escritora debido a que ha colaborado con The Trevor Project, una organización que ayuda a prevenir suicidios en la comunidad.

"Fue realmente importante, porque he trabajado con Trevor Project durante más de 10 años, así que no creo que hubiera podido mirarme en el espejo si no hubiera dicho nada", sostuvo.