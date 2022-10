Rompe cadenas

Conforme va construyendo su carrera como conferencista, Daniel Habif ha ido expandiendo su poderío con propósitos altruistas y benéficos, no sólo como negocio, y prueba de ello es que ofrece su trabajo pro bono en sistemas penitenciarios.

El sinaloense, quien trabajó como actor en las telenovelas ´Nunca Te Olvidaré´ (1999) y ´Corazones al Límite´ (2004), entre otras, explicó que algunos de sus cuates de la infancia que llegaron a prisión lo inspiraron a dar conferencias para motivar a los presidiarios.

REFLEXIVAS PONENCIAS

Autor de ´Las Trampas del Miedo´ e ´Inquebrantables´, con los cuales ha ido sustentando sus ponencias sobre reflexiones acerca de la conducta humana, Daniel está especializándose en psicología criminalística para continuar aportando su granito de arena.

"Así fue como me planteé el cómo podríamos aprender a respirar antes de reaccionar de forma iracunda".

"¿Por qué criminalística? Más allá de la morfología, de la patología, porque en una cárcel puedes ver mucha injusticia. Y ves que ellos están conscientes de su propia cárcel, y a veces afuera no estamos", precisó el histrión retirado, de 39 años.

Nos enfocamos en ciertos miedos que se tienen que desmantelar, a aprender a utilizar ciertas herramientas que las tenemos, pero no las sabemos usar". Daniel Habif, Empresario, actor y consejero

INFLUENCER

El influencer está considerado uno de los más exitosos en su área, ya que suma un millón de seguidores, 750 mil boletos vendidos, 500 millones de vistas de su contenido audiovisual y más de 150 ciudades recorridas con su gira.

Empresario, actor y consejero, Habif ofrecerá las conferencias de su Ruge World Tour 2022 el 21 de octubre en Pachuca, el 27 en Guadalajara y el 28 en Querétaro; además de estar confirmado para el Auditorio Nacional el 2 de noviembre.

Afirmó que la mayoría de lo que habla y expone en sus reuniones con la audiencia tiene que ver con aprendizaje personal y con el mero propósito de mejorar la conducta de los seres humanos ante situaciones o conflictos cotidianos.

"Se habla del impacto en nuestro lenguaje, el vocabulario. Se habla del suicidio, que es la segunda causa de muerte en los jóvenes".

HABLA DE TODO

"Las relaciones amorosas, qué pasa con los límites, qué pasa con muchas situaciones. Va de lo violento a los salvaje; no es nada trivial, es una experiencia bastante íntima, holística. Tiene la capacidad de hacerte girar el timón de tu vida. No es motivación, no te hace actuar desde los golpes de entusiasmo".

"¿Cómo hacerle frente a un mundo cada vez más mutante? Se hablan temas como la soledad, la muerte, el estado de ineptitud, ¿Cuál es el impacto que tiene el miedo en la psique humana en este entramado fabuloso que es la cabeza, la mente?", apuntó el esposo de Anyha Ruiz.

Y enfatizó su postura acerca de la salud mental, la cual es parte fundamental del bienestar del ser humano, pero que a su consideración se debe equilibrar con la salud emocional, espiritual y física.