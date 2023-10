Se rumora romance

Tras todo el escándalo del robo a su casa y su divorcio, tal parece que la vida de Miguel Bosé vuelve a la normalidad y mejor que nunca, pues se ha revelado que el cantante está iniciando un romance con su paisano Pablo Alborán.

Todo parece indicar que una amiga de ambos intérpretes fue quien reveló que Bosé y Alborán se están dando una oportunidad en el amor y están más felices e ilusionados que nunca.

"Hacía bastante tiempo que no veíamos a Miguel ilusionado en ese aspecto. Hace unos meses, hubo la posibilidad de una reconciliación con su ex, Nacho Palau, con quien duró de 1990 a 2016, pero las cosas no se han dado", comentó.