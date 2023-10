Niega Nicki Nicole romance con Peso Pluma; él responde

La cantante de 23 años aseguró que tiene una buena amistad con el intérprete de "Ella Baila Sola"; sin embargo, causó polémica cuando aparentemente lo compararó con un perro.

"Es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros, somos amigos está todo piola, no hay leyes ni nada.

"Si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal", dijo Nicki Nicole en entrevista con MoluscoTV.

Las palabras de la argentina causaron revuelo en redes sociales, sobre todo por los fans del cantante de corridos tumbados, quien anteriormente había dicho que estaba enamorado.

Ante la polémica, Nicole pidió disculpas a Peso Pluma, pues no era su intención decir eso y únicamente estaba nerviosa.

"Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quieroooo", escribió.