Va por su ópera prima

Este fin de semana se anunció que Prieto estará al frente de la producción de la novela de Juan Rulfo, ´Pedro Páramo´, la cual comenzaría rodaje a fines de año.

La película para Netflix contará con el talento de Eugenio Caballero ("El laberinto del fauno"), en el diseño de producción, y Anna Terrazas ("ROMA"), en el departamento de vestuario. Mateo Gil es el español encargado de la adaptación.

La novela de 1955 narra dos historias: la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, y la de Pedro Páramo, un hombre corrupto por la Revolución.

"Siempre pensé que sería una buena película para volver a hacer, y en su tiempo, pensé que me gustaría fotografiarla", recuerda. "No sólo es retratar esta atmósfera a nivel visual, sino meterme en los personajes y ahondar en todo el mundo de ese universo, en el auditivo, el emocional. Sí, uno podría perderse en el miedo de la gran responsabilidad y de que sus dos versiones anteriores no funcionaron del todo, aterrarme y decir que no le entro, pero no quería dejar que eso pasara", subraya.