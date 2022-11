Rechaza Rod Stewart 1 mdd para actuar en Mundial de Qatar

El cantautor de 77 años rechazó el concierto y la jugosa oferta porque "no estaba bien" tocar en el país del Medio Oriente, elegido para albergar la próxima Copa del Mundo pero que ha generado controversia, entre otras cosas, por su postura en contra de la homosexualidad, que es ilegal en la región.

"De hecho, hace 15 meses me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, para actuar allí. Lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes también deberían salirse del país también por suministrar armas", le dijo el británico a The Sunday Times.