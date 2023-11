Robert De Niro acusa de censura

Ciudad de México

Robert De Niro, estrella de Los Asesinos de la Luna, afirmó que su discurso anti-Trump en los Premios Gotham fue censurado durante la ceremonia sin previo aviso.

"Sólo quiero decir una cosa. El principio de mi discurso fue editado, cortado, y yo no lo sabía. Y quiero leerlo. La historia ya no es historia. La verdad no es verdad. Incluso los hechos están siendo sustituidos por hechos alternativos, e impulsados por teorías de la conspiración y la fealdad.

"La mentira se ha convertido en una herramienta más del arsenal del charlatán. El ex Presidente nos mintió más de 30 mil veces durante sus cuatro años de mandato. Y mantiene el ritmo en su actual campaña de retribución. Pero con todas sus mentiras, no puede ocultar su alma. Ataca a los débiles, destruye los dones de la naturaleza y muestra falta de respeto, por ejemplo, al utilizar Pocahontas como insulto. Los cineastas, en cambio, se esfuerzan aquí es donde entré yo y vi que editaban todo eso", dijo.

Al final de su discurso, el astro quien recibió el premio especial Gotham Historical Icon & Creator Tribute en honor al filme de Martin Scorsese, lamentó la acción de los organizadores y de Apple.

"Gotham, bla bla bla, no me apetece nada darles las gracias por lo que han hecho. Cómo se atreven a hacerlo, de hecho. Pero ahora voy yo: Aceptando el premio por ´Asesinos de la Luna´," agregó.