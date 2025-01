Marlon, examigo de Wendy Guevara, exhibe acoso de la influencer

Por: El Universal

Enero 08, 2025 - 08:28 p.m.

Marlon Colmenarez se defiende, luego de que Wendy Guevara afirmara que mientras eran amigos el modelo le gritaba y la regañaba; muy molesto, Marlon negó dicha acusación y, en cambio, expresó que la influencer se ha puesto en un papel de víctima que no le corresponde, pues señaló que aparentemente lo acosó en más de una ocasión cuando, bajo los efectos del alcohol, la famosa intentó sostener relaciones sexuales con él.

Este miércoles, el influencer venezolano compartió un video en el que lamentó que, pese a un acuerdo al que había llegado con Wendy, de no hablar mal uno del otro, la influencer siga refiriéndose a la amistad que sostuvieron.

La inconformidad de Marlon derivó de una transmisión en vivo en la que Guevara afirmó que, durante la época en que fueron amigos, Colmenarez le gritaba y la regañaba, hecho que él niega categóricamente.

"Yo tengo que responder porque no puedo dejar que yo siga siendo el malo, de una historia mal contada, gente... Wendy puede ser todo, menos estúpida, lo menos que puede ser, es una de las personas más inteligentes que he conocido, siempre quiere victimizarse y eso no fue en lo que quedamos, si tú no hablas de mí, yo no hablo de ti, pero si tú hablas de mí, yo voy a responder", señaló.

Colmenarez desacreditó que cuando Wendy realizaba transmisiones, como ella aseguró, la regañase y gritase, y explicó que lo que no le gustaba es que la influencer lo instara para aparecer en ellos, motivo por lo que, cuando Guevara se conectaba para conversar con sus seguidores, prefería alejarse y no aparecer a cuadro, pero afirmó que nunca la trató mal por hacerlo.

"Decir que yo le gritaba y que yo la regañaba porque hiciera en vivos, jamás, lo juro por Dios, jamás, más bien yo le decía que hiciera los 'en vivos', no importa si yo no salía, porque ella quería que a huev* yo saliera, y yo no hacían los 'en vivos'", dijo.

Bajo esa premisa, Marlon lamentó que Wendy trate de buscar un malo entre los dos, pues afirmó que ella tuvo tratos non gratos con él, por lo que no podía ponerse en la posición de víctima.

"No, Wendy, así no. Siempre, siempre, te quieres victimizar, siempre tú eres la buena y tú eres la persona que tira la piedra y esconde la mano, porque cuando quieres ser víctima, eres víctima, y cuando quieres ser mala, eres mala y eso no es así, es totalmente falso".

Y aunque el modelo dijo que, antes de esta fecha, no había tenido en mente exhibir el acoso que, presuntamente, Wendy ejerció contra él, tomó la decisión de hablar de lo que vivió por la actitud que examiga ha tomado.

Fue entonces que narró una ocasión en la que, supuestamente, Wendy lo persiguió mientras estaba en estado de ebriedad, tratando que entablar relaciones sexuales con él, aunque se había negado, pues confió que durante toda su amistad nunca llevaron a cabo un acto íntimo, aunque sus seguidores pensaban lo contrario.

"Sé muchas cosas y no es justo que yo siga siendo el malo, ¿por qué no cuentas las veces que me acosabas cuando después de tomar, y algo más, querías tener relaciones íntimas?, y jamás tuvimos relaciones íntimas, jamás en la vida y tú lo sabes; una vez corriendo, me salí, me perseguiste corriendo por una isla porque yo no quería hablar contigo, yo corriendo tú atrás mío acosándome, y así como esas, muchas más historias, pero yo nunca las dije", contó.

Pese a que las historias que cada uno de ellos narra, ambos coinciden en el hecho de que su primer encuentro fue en el Woman's Club, centro nocturno en que Marlon bailaba; más adelante, Wendy le envió un mensaje de Instagram y así comenzó su amistad.

Cuando Guevara seguía participando en "La casa de los famosos", Marlon la denominó como su "mejor amiga", y la persona con la que hacía todo; viajar, comer y dormir.

Sin embargo, al poco tiempo de que la influencer saliera del reality, donde fue premiada con el primer lugar, terminó su amistad con Colmenarez, que era acusado por los fans de Wendy de aprovecharse de su amistad para obtener costos regalos de la originaria de León, Guanajuato.