Revela que le diagnosticaron cáncer

“He tenido un padecimiento los últimos dos años y medio o tres en los que tomé una decisión, mi familia de los dos lados (...), tenemos muchos temas congénitos entre ellos cáncer de parte de abuelos materno, paterno”, comenzó diciendo Edy de 46 años de edad.

Sin tratamientos

Sin embargo, lo que más impacto generó fue que cuando Smol se enteró que tenía cáncer, y tomó una decisión personal muy compleja basándose en las experiencias de sus familiares que desafortunadamente había fallecido por el cáncer.

“Yo tomo la decisión porque todos los que me ha tocado ver en el camino de la familia, que en paz descansen, todos se fueron a Houston, aquí, allá y todos acabaron tristemente a donde vamos todos”, relató, para después decir que dicha decisión era que no iba a tomar ningún tipo de tratamiento médico.

“Cuando me pasa le digo al doctor: ‘No me quiero tratar. Soy un hombre muy sanado, me he dedicado a sanar a muchísima gente emocionalmente y en la parte de salud estoy muy en el rollo herbolario. Mi doctor se súper enojó”, contó Edy Smol quien fue director de marketing de Sears por más de 13 años, cargo que dejó en julio de 2021.

Nada fácil

Al respecto de por qué no había dicho nada sobre su enfermedad, el consultor explicó: “No dije nada tampoco, pero la gente se daba cuenta de que ando medio debilucho. Me vi muy desmejorado y hoy estoy maravillosamente bien (…), no estoy en remisión, los pólipos es un tema que se agrava… Yo no quería se volviera metástasis porque cuando te hacen eso (tratamiento), bajo la experiencia de toda mi familia cuando te hacen una intervención corres un riesgo de que se vuelva metástasis”.

Para finalizar, quiso dejar claro que hoy está muy bien y con todas ganas de seguir hacia adelante: “Estoy lleno de vida, estoy lleno de emoción, vivo en el ahora, siempre he vivido en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y creo que aunque te quites o aunque te pongas y yo decidí esto”.