Lesionada en pelea con su ex

Durante la emisión del programa Britney Spears: Divorce & Despair, Harvey Levin afirmó que Britney Spears y su ex esposo Sam Asghari tuvieron una discusión muy acalorada en la que un accidente llevó a que la artista tuviera una lesión en la cabeza que requirió puntos.

"Ella y Sam estaban discutiendo en una habitación de hotel, y las cosas se pusieron tan mal que ella tropezó y se golpeó la mesa de café, rompiéndose la cabeza", declaró Harvey Levin durante el programa.

Fuentes afirmaron a TMZ que el temperamento de la intérprete de "Baby One More Time" fue la razón de la separación entre ella y su ex marido, debido a que personalidades como Charles Latibeaudiere se han pronunciado para decir que la "explosividad" de la cantante es demasiado para poder soportar.

Latibeaudiere comentó que la "volatilidad" de Britney es algo que Asghari no seguiría aceptando, y esta fue la razón por la que el actor acudió a los tribunales el 16 de agosto para concluir su matrimonio después de poco más de un año.

Desde los inicios de su separación, Asghari acusó a la cantante de haberle sido infiel con un trabajador de su casa, cosa que fuentes cercanas a Spears negaron rotundamente.