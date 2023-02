Lanzan su versión de "Music Sessions #53"

Recordemos que el éxito de Shakira aborda sin pelos en la lengua los controversiales temas de su separación: como los problemas con Hacienda, el acoso de la prensa, y la comentada infidelidad.

Fue en el programa Fiesta, de la cadena Telecinco, donde la presentadora María Verdoy cambió la letra original y compartió el sencillo que posteriormente se viralizó en las redes.

"Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa' ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas", dice la "doble" de Chía.

.@maria_verdoy interpreta la que podría ser la respuesta de Clara Chía a Shakira, y #FiestaT5 la pone a todo volumen frente a la casa de Shakirahttps://t.co/jT2mGvCVms pic.twitter.com/ZxriX3I8nq — Fiesta (@fiestatelecinco) February 11, 2023

Incluso se le escucha interpretar que ambas aman la mermelada, esto debido a que la prensa española aseguró anteriormente que la barranquillera se percató de la "infidelidad" cuando notó que alguien comía porciones de su frasco de ermelada, la cual únicamente le gustaba a ella, pero esto no ha sido confirmado por la intérprete de "Ojos Así".

"Perdón, ya cogí otro amor. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio, es otro fragmento.

Además, la letra también refiere que "Chía" ya no aguanta la actitud de la colombiana: "Si una loba como tú no está pa´ novatas. Un cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh".

A pesar de que en la canción, la conductora dejó volar su imaginación respecto a la contundente respuesta de la estudiante de Relaciones Públicas, en realidad no le gustó a algunos internautas que la criticaron.

"Luego crean una canción de alguien que asesinaron porque ajá tenemos que llamar la atención , que el rating se nos cae...", "Los van a demandar", "Un alacrán más que tendremos que aplastar por colgada", "Pensé que sería una buena respuesta pero no, muy decepcionante", "Esa no le llega a Shakira ni a los talones", se leyó.

Raperos defienden a Piqué y se lanzan contra Shakira

Así como Clara Chía inspiró dos proyectos musicales, hace unos meses un grupo de raperos le hizo a Piqué su respuesta contra Shakira

Resulta que los cantantes de género urbano: Sansixto ft Dife MMP & Willy D, que solo cuentan con 1,380 suscriptores, "replicaron" el video de la famosa y la criticaron fuertemente bajo el título "D - D-Clara".

Entre algunos de los versos que se escuchan en el sencillo se menciona el problema económico: La colombiana fue acusada en España por seis delitos y de no haber declarado impuestos entre 2012 y 2014, años en los que ya estaba establecida con el deportista.

"Si paga a Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara", cantan en el clip.

La canción también expone que Gerard Piqué se habría ido como un "Jefe" y que si las mujeres facturan entonces Shakira por qué no "De-Clara".