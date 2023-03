Reaparece Will Smith en entrega de premios tras golpe a Rock

El histrión se presentó ante el público para recibir el premio Beacon por su actuación en el filme de AppleTV+, Emancipación, por lo que dio un discurso sobre este proyecto.

Durante la ceremonia, el actor no tocó el tema sobre Chris Rock y el golpe que le propinó por hacer un chiste de su esposa, Jada Pinkett. En su lugar, narró las dificultades y retos que tuvo durante las filmaciones.

"Estaba en una escena con uno de los actores blancos, e... improvisó y escupió en medio de mi pecho. Si tuviera perlas, definitivamente las habría agarrado.

"Me detuve y me di cuenta de que (el personaje) Peter no podría haber llamado al director. Así que me senté allí, respiré hondo, y tomamos dos, y sentimos que la improvisación salió bien. El actor hace su línea y vuelve a escupir en medio de mi pecho. Y simplemente aguanté ese momento porque me llorar. Había una parte de mí que estaba agradecida de haber llegado a entender realmente al personaje", contó Smith.

Posteriormente, el actor ganador del Óscar agradeció el apoyo que recibió del director de Emancipación, así como la oportunidad de darle vida a un personaje con impacto emocional.

"En esta sala hay personas que realmente sufren por el arte de llevar estas historias a la pantalla y entregarlas de una manera que tenga un impacto emocional... y, con suerte, solo la posibilidad sutil de cambiar un corazón o cambiar una mente.

"Más que otra cosa, quiero agradecer a mi hermano, Antoine Fuqua (director de Emancipación). Su corazón, su mente, su deseo de entregar esta historia a todos ustedes y al mundo: me quedé impresionado por todo lo que estaba dispuesto a hacerme pasar para entregar esta película", dijo Smith en el escenario.