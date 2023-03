Reaparece Lalo Mora tras detención en LA

Investigación que se le sigue en California, y por la cual fue detenido.

Un reporte levantado por la Policía de Pico Rivera confirmó que el cantante de 74 años de edad, cuyo nombre es Eduardo Mora Hernández, fue detenido la madrugada del 11 de marzo, y que a su vez pagó una fianza.

En dicho documento se especifica también que Mora deberá presentarse ante la Corte de Los Ángeles a las 8:30 horas del 11 de mayo, para atender el caso en el que ha sido involucrado.

Ante una decena de reporteros que esperaban su llegada al evento grupero, el ex vocalista de Los Invasores de Nuevo León arribó a las 0:15 horas al antro ubicado en la Colonia Buenos Aires, donde otros cantantes ya amenizaban el aniversario de la edición.

Un zafarrancho se armó cuando los representantes de los medios buscaron una declaración de Mora, quien a su arribo aseguró que daría unas palabras, pero no fue así.

"Ahorita les voy a dar la entrevista; ahorita voy a salir", dijo el intérprete al bajar de su camioneta.

Minutos después ingresó al escenario apoyándose de un integrante de su staff.

A paso lento se instaló junto a su Grupo Peregrino para empezar la velada con "El Corrido de Monterrey".

Mora sacó su orgullo norteño al interpretar temas que popularizó siendo un Invasor, como "Mi Casa Nueva", "Eslabón por Eslabón" y "Laurita Garza".

En el show estuvo acompañado por sus hijas Esmeralda y Lolis; una de ellas grabó la actuación de su papá en todo momento.

Esta vez, el cantante no pasó al escenario a ninguna chica y aplicó su lema: "Ojitos sí, manitas no".

Lalo enfrenta el escándalo desde que fue captado en un video haciendo tocamientos indebidos a una joven de Estados Unidos, que se acercó a él para tomarse una fotografía, y él aprovechó la ocasión para deslizar su mano sobre el pecho de la fan.

Durante su actuación le entregaron un reconocimiento y le regalaron una botella de tequila.

"¿Me puedo echar un trago?", preguntó Lalo, quien por momentos cantó con cigarro en mano.

"Muchachos, por el gusto de volvernos a ver", dijo. "Porque todos ustedes han de saber que estuve a punto de morirme. El Covid me estaba llevando, pero gracias a las oraciones de ustedes me quedé. Y me quedé para pagar lo que debo también. Si me permiten me voy a echar un trago con ustedes. ¡Salud!", dijo y después bebió directamente de la botella.

A la salida del evento, Mora señaló ante las cámaras que se encuentra bien.

"Bien, mis niños, pórtense bien, cabrones", expresó, dejando claro que no está en condiciones de hablar de su situación legal.