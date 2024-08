Reacciona a la polémica

A través de redes sociales, Wendy Guevara reaccionó a la polémica entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta. La ganadora de la primera edición del reality "La Casa de los Famosos" no dudó en pronunciarse a favor del actor.

"Le doy toda la razón a Arath. Ricardo quiso, intentó con ese comentario sobre una forma de vestir, se metió diciendo que Arath no lo quiere por su forma de ser, porque es gay. No tiene nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay. Eso no importa", dijo. Y agregó Guevara: "Qué bueno que Arath lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así, porque hemos visto la persona, que no es mi comadre."

De manera paralela, Círculo Diverso, una organización LGBTIQ++, también expresó su postura con respecto a la polémica. En redes sociales reprobó las acciones de Peralta al señalar que lo único que consigue es polarizar a la comunidad.

"En estos momentos en que la comunidad LGBTTTIQ+ enfrenta la indiferencia de la sociedad en general en materia de derechos humanos, posicionamientos malintencionados como el de Ricardo Peralta el día de hoy, sólo contribuyen a la polarización social contra la diversidad sexual", puntualizaron.

La organización señaló que usar esta estrategia para ganar popularidad dentro de un programa de televisión invalida la lucha social que el colectivo ha enfrentado, y lo sigue haciendo, con respecto a sus derechos.