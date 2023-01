Director de "Terrifier" ahora quiere trabajar con Disney

En entrevista con EL UNIVERSAL, Leone contó que no todo en su vida son los filmes de terror, género por el que ha saltado a la fama, de hecho, es fan de cintas animadas que ya son clásicos de la productora que creó a Mickey Mouse.

"La caricatura original de 'La bella y la bestia' es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Amo 'El rey león', 'Aladdín', 'La sirenita', ese pequeño grupo de películas lo amo... amo las caricaturas, las comedias románticas", dijo. "Si es una buena película, la amaré", agregó.

Y ante la pregunta de si le gustaría dirigir alguna cinta para esa productora, su respuesta no sólo fue un rotundo sí; también reveló cuál sería el proyecto de sus sueños: "Me gustaría hacer, ya sabes, así como hicieron el live action de 'El rey león'. Quisiera hacer algo así, porque aún tiene un gran tema, incluso 'El rey león' está de cierta forma basada en Hamlet de Shakespeare así que realmente hay grandes temas que trascienden", explicó

"No importa si haces una caricatura o algo así, sigue teniendo una gran historia, grandes personajes, y sigue habiendo elementos de acción e intensidad en 'El rey león'; así que amo ese tipo de cosas".

Lo único en lo que no estaría interesado en trabajar, confiesa, es en una comedia romántica y no porque no le gusten, sino porque considera que no tendría nada qué aportar a una historia así.

"No es mi sensibilidad como artista; me gustan las películas intensas, de crimen, ciencia ficción".