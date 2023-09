Libertad Palomo quiere arreglar sus diferencias con Wendy Guevara

Ciudad de México

Hace unos días, Palomo marcó las diferencias entre ella y Wendy, a quien dijo no conocer, porque no veía el reality, pero sí opinó que Guevara se hizo la víctima y con lo que ha dicho sobre su vida ha dejado mal parada a la comunidad.

"No puede ser que alguien venga y nos diga, yo no hice la primaria, era borracho, era drogadicto, era prostituto y véanme cómo triunfé, ahora soy una persona famosa, porque eso, así como llega termina", reflexionó en una entrevista "Lo que se ve no se pregunta".

Mientras seguidores de Guevara han recordado que Wendy nunca se ha jactado de ser representante de algún movimiento, la youtuber, en un principio, confesó no conocer a Libertad Palomo, y en otro momento le mandó un mensaje muy a su estilo: "No me gusta hablar de eso, dijo que no me conocía pero sabe todo de mi dijo la señora que yo me hacía la víctima diciendo mi historia de vida y pues qué raro que no me conoce y sabe que ando haciéndome la víctima; yo le mando muchas bendiciones, cuando sales en las redes siempre va a haber quien va a querer colgarse o hablar de ti, porque si en realidad no le importara no hablara de mi, es más, ni me tomara en cuenta", comentó.

Libertad Palomo, dispuesta a subirse al ring con Wendy

En una conferencia de prensa, en la que asistieron varios medios de comunicación, la actriz Libertad Palomo fue enfática al decir que, si algo le pasaba a ella o a su familia, hacía responsables a los fans de Wendy Guevara que le ha escrito mensajes agresivos y llenos de odio en redes sociales.

Palomo no descartó actuar legalmente en contra de esos ataques, y señaló estar dispuesta a arreglar las diferencias con Guevara, pero arriba de un ring y sin cámaras.

"Entramos dos personas a un gimnasio, redimimos nuestras diferencias, con todo gusto, lo vamos a hacer como un evento deportivo, no como un evento beligerante", comentó a "De Primera Mano", donde reiteró que Wendy no representa a la comunidad y que entre ellas hay una gran diferencia artísticamente hablando.

"Respeto lo que hace, pero no tenemos nada que ver a nivel artístico", reiteró, y puntualizó que no tiene nada que envidiarle a Guevara, cuando ella ha estado en festivales internacionales de teatro.