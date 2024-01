Indigna a actor que Berumen esté en bautizo del hijo de Carlos Rivera

CIUDAD DE MÉXICO

El actor Mauricio Martínez acaba de compartir el video donde Antonio Berumen aparece en el bautizo de León, el hijo de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, por lo que no dudó en demostrar la indignación que le causa que su presunto abusador haya sido invitado por el exacadémico al evento social, cuando las denuncias que existen en su contra, ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se conocen públicamente.

El bautizo del primogénito de Cynthia y Carlos fue uno de los acontecimientos sociales más comentados de este fin de semana, pues el cantante y la conductora "tiraron la casa por la ventana" para festejar a lo grande, con una celebración al estilo "Rey león", pues gracias a su participación en esta obra que permitió que Rivera se diera a conocer en Madrid en 2011, donde su carrera despegó.

También por esa razón su hijo fue bautizado con el nombre de León, un bebé muy esperado, pues para lograr el embarazo, tuvieron que recurrir a un proceso ginecológico, al recurrir a la fecundación in vitro.

Y ahora, luego de un embarazo saludable y la llegada de León, nacido el 3 de agosto del año pasado, su familia llevó cabo su bautizo, en el que se dieron citas las personas más allegadas a la pareja, entre ellas, las y los conductores de "Venga la alegría", matutino en el que trabajó Cynthia por tres años.

Entre ellos se destacaron Kristal Silva, Laura G, Capi Pérez, Roger González y Mauricio Mancera. Pero, entre otros de sus invitados, la pareja contó con la presencia de Antonio Berumen, exmánager de boybands mexicanas, que desde el 2022 su imagen ha dado de qué hablar, pues fue en ese año cuando el actor y cantante Mauricio Martínez lo acusó por intentar abusar de él sexualmente.

De acuerdo con Martínez que, en la actualidad reside en Nueva York, fue en 2002 cuando tuvieron lugar los hechos. En esa época, Berumen le propuso representarlo con un álbum debut, motivo por lo que lo citó en su casa, donde tenía su oficina.

Durante la conversación que sostuvieron, Berumen le pidió a Mauricio que le cantase un tema, situación que puso muy nervioso a Mauricio, quien experimentó muchas ganas de orinar. Fue entonces que, al entrar al baño de la oficina, pudo notar que había una cámara instalada en la regadera, lo que lo puso muy incómodo y alerta.

A su regreso, Berumen le solicitó que se calmara y le realizó un masaje en el cuello, pero, al poco tiempo, una de sus manos ya se encontraba en los genitales de Mauricio, por lo que el entonces joven de 24 años, lo rechazó y salió corriendo del domicilio, según su narración.

En este contexto, el actor, que en la actualidad tiene 48 años, expuso lo molesto y solitario que se sentía ante esta causa y su denuncia, pues expresó que no podía concebir que, luego de lo que Berumen ha hecho, no sólo a él, sino a otros jóvenes que lo han denunciado ante la Fiscalía de la CDMX, o que le han relatado la historia que vivieron con el exmánager, siga siendo invitado a eventos, como si sus acciones no tuvieran consecuencias y la sociedad no pudiera empatizar con las víctimas de acoso.

Luego de que Martínez hablar públicamente, la Fiscalía de la CDMX recibió 10 denuncias en contra de Jesús Antonio Tiburcio Berumen por los delitos de violación, acoso y abuso sexual.

Esto publicó el actor: "No iba a decir nada por salud mental, porque es desgastante y pareciera que lucho sólo... pero luego recuerdo lo terrible que está la justicia en México precisamente por gente que se queda callada y deja pasar las cosas. Ese hombre que ven ahí es Antonio Berumen, mi agresor. Antonio Berumen tiene al menos 10 denuncias por abuso sexual en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y al menos 37 hombres me han contado su experiencia con él. Aún no ha sido vinculado a proceso. Solo en México un violador se pasea como si nada en el bautizo del hijo del cantante Carlos Rivera. Por eso luego la gente no denuncia, es increíble".