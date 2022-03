Protagoniza los primeros capítulos

Vicente Fernández Jr. es el primogénito de Cuquita Abarca y el fallecido Vicente Fernández Nació el 11 de noviembre de 1963, cuando su madre tenía 17 años. Nació de manera prematura, por lo que se enfrentó, desde muy pequeño, a duras batallas, sin contar que en esos primeros años la familia no gozaba de la fortuna que tienen actualmente.

Chente Jr. no inició desde joven en el mundo del canto, sino ya en una edad adulta. En 2002 lanzó su disco “Vicente Fernández hijo con mariachi”, un disco con 13 canciones, entre ellas “Mi filosofía”, “Por capricho”, “Secreto de amor”, entre otras.

Cuando lanzó este material, tenía 39 años. Posteriormente, en 2012, lanzó “Los dos Vicentes”, con 15 canciones en las que comparte voz con su papá, Vicente Fernández. Este disco lo lanzó a los 49 años. Aunque su carrera musical no ha sido tan mediática como la de Alejandro y Vicente, el cantante no ha abandonado su deseo por cantar, y de hecho, el año pasado, en 2021, lanzó la canción “La Oveja Negra” donde hace una pequeña autobiografía.

“Nací en el campo, me crié en el rancho mi sangre viene de Huentitán tengo a mi padre que es un gigante y a un gran cantante que es Alejandro los dos cantando sin descansar”.

EL SECUESTRO QUE MARCÓ SU VIDA

En 1998, cuando tenía 35 años, el cantante fue secuestrado durante 120 días cuando viajaba del Rancho Los Tres Potrillos a su casa, en Guadalajara. El trayecto de media hora fue interrumpido por los secuestradores que no solo lo privaron de su libertad, sino que le amputaron dos de sus dedos.

Uno de ellos se le infectó. Los secuestradores pedían de entrada 5 millones de dólares a la familia. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Chente Jr. lo definió como “Un mal globalizado que me tocó vivir”, y lo tomó como una prueba de Dios.

“Lo que viene de arriba no se tiene por qué juzgar. No reniego ni renegué ni renegaré de Dios”.

Fue tal el dolor de Vicente padre cuando esta situación ocurrió, que él mismo dijo en entrevistas que quería darle sus dedos a Vicenre Jr. La mamá de Vicente también quiso mucho a su nieto, a quien le bordó una cobijita cuando nació. “Cuando estaba muy mala, agarraba una cajita y lo arrullaba pensando que era su nieto”, contó en una entrevista con Adela Micha.

Cuando los secuestradores soltaron a Vicente Jr., él como pudo llegó al rancho, y su padre recordó así la forma en la que vio a su hijo de nuevo:

“Traía la barba hasta acá (señalando lo crecida que estaba) y nos agarramos llorando, lo único que dije fue: no vayas a pensar que no podía pagar lo que me pidieron, si me piden la vida la hubiera dado. Le vi la mano vendada, y le digo “qué traes en la mano”, y me dijeron “me cortaron dos dedos papá”.

A partir de ese evento, Vicente luchó por recuperar su vida, por sanar de ese terrible trauma, aprendió de nuevo a andar a caballo con tres dedos de una mano, se lanzó a sacar sus discos.

Vicente Fernández Jr. tiene cuatro hijos: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda. La madre de sus hijos es Sissi, quien aparece en varias fotografías acompañando a sus hijos e hijas.

MARA PATRICIA Y SUS OTROS AMORES

El 15 de diciembre de 2007, Vicente Fernández Jr. se casó con la periodista Mara Patricia Castañeda y se divorciaron en 2015. Aunque la relación terminó, la familia Fernández siempre quiso a Mara Patricia, como consta en las entrevistas posteriores que hizo la periodista con el Charro de Huentitán. Mara también acudió al funeral de su ex suegro, y estuvo muy cercana a Cuquita.

Posteriormente, el cantante se casó con la empresaria Karina Ortegón, de la que se divorció en 2020 en medio de una fuerte polémica. Por un lado, Guillermo Pous dijo en “Ventaneando” que Karina había amenazado a Chente Jr. de publicar imágenes íntimas, cosa que ella desmintió.

Tras esa tormenta, Chente Jr, entró a otra polémica: su nuevo noviazgo con Mariana González Padilla, con quien inició su relación en abril del 2020, siendo ella 20 años menor que él. La relación se ha mantenido hasta el momento.

La pareja ya ha dejado saber que tienen planes de boda, aunque estos no se han concretado por la pérdida de su padre.

En 2021, Chente Jr. decidió lanzarse a la política, registrándose como precandidato con el Partido Encuentro Solidario, para ser diputado por el Distrito Electoral 20. Sorprendió a todos cuando no apareció en el cierre de campaña, por lo que Hugo Eric Flores, dirigente del partido, dijo a los medios que no tenían más información sobre su paradero.

ADICCIONES

En julio del 2021, y luego de señalamientos de adicciones, fue el mismo Vicente Jr. quien le dijo a Daniel Bisogno, de “Ventaneando”, su versión. Contó que estuvo 66 días incomunicado en la Clínica 13 de Febrero en San Luis Potosí, pero no por adicciones, como se había publicado en una revista.

“Ya estamos metiendo cartas en el asunto para proceder como se deba proceder, hablaban de un lugar de rehabilitación, que si tengo un problema de drogadicción, alcoholismo o las apuestas, no soy ludópata, no soy adicto a ningún licor, ninguna bebida, nunca he probado una droga, no fumo cigarros, no juego ni a las canicas. Sí soy la persona que sale en las fotos porque cuando alguien tiene el valor para ingresar en ese tipo de lugares para hacerse un bien a su persona, en el momento en que salen esas fotos están rompiendo la confidencialidad y la integridad y honorabilidad del lugar”.

La razón por la que se internó, aseguró, fue porque tenía la idea de tener un cargo público, de apoyar al pueblo, “Entré para hacer una investigación de campo, eso se dice entre los periodistas para saber de qué padecen los pacientes, cómo los tratan, así como las instituciones, en qué están bien, en qué están mal”, pero las cosas se salieron de control y luego no lo dejaban salir.

