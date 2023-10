Preocupa en Acapulco ubicación de Margarita Portillo

CIUDAD DE MÉXICO.- La "desaparición" de Margarita Portillo, viuda de Andrés García, ha generado preocupación en Acapulco después del paso del huracán "Otis".

Este fenómeno meteorológico causó graves estragos en la costa de Guerrero, especialmente en zonas donde varias celebridades tienen sus residencias.

Este viernes circularon imágenes que muestran los daños estructurales causados. Diversas organizaciones y artistas se han unido para difundir información sobre las necesidades de los afectados en Guerrero y cómo la comunidad puede brindar apoyo.

Este huracán, de categoría 5, azotó la ciudad turística con vientos máximos sostenidos de 260 km/h y ráfagas de hasta 315 km/h, convirtiéndose en uno de los fenómenos más intensos registrados en el Pacífico mexicano. El saldo oficial, según Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, es de 27 personas fallecidas y 4 personas desaparecidas hasta el momento.

Bajo este contexto, Yolanda Garza, amiga de la viuda del actor dio una entrevista a "De primera mano" donde reveló que no sabe nada del paradero de Portillo: "Me di a la tarea de contactar a mis amigos, algunos tuve suerte, algunos no. Por ejemplo con Margarita estoy preocupada por ella", expresó.

También detalló que las autoridades no avisaron a la población sobre el desastre que venía: "No sé qué fue lo que pasó si las autoridades no supieron avisarnos con tiempo o definitivamente como dicen que nos agarró desprevenidos que de unas horas se convirtió de categoría dos a categoría cinco".

Por otro lado, sintió consternación por lo ocurrido y reiteró su interés en localizar a la viuda de García: "Es una situación terrible, es como si un gigante hubiera arrasado una pequeña ciudad. La zona luce irreconocible, y estoy profundamente entristecida y preocupada por Margarita, así como por tantos amigos que tengo".