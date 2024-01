Dua Lipa vive incómodo momento en Globos de Oro por vestido

CIUDAD DE MÉXICO

No obstante, la cantante Dua Lipa compartió un momento peculiar que le sucedió durante la famosa gala.

Por medio de Instagram, la cantante británica difundió el incómodo momento en el que buscaba sentarse en un asiento; sin embargo, la posición que ella deseaba no pudo llevarse a cabo debido al vestido ajustado que traía puesto.

Dicho momento, ocasionó que la propia intérprete bromeara al respecto, sin antes agradecer la noche que vivió en los premios. "Lo único que faltaba era una silla reclinable, se lee en la publicación, acompañada del video donde realiza la acción.

Cabe mencionar que la publicación cuenta con más de 2 milles 400 mil "likes".

Las grandes ganadoras de la noche fueron la serie "Succession" y la cinta "Oppemheimer" con 4 y 5 estatuillas respectivamente.

A continuación te dejamos la lista completa de ganadores:

Mejor actriz de reparto en una película: Da´Vine Joy Randolph - "The Holdovers".

Mejor actor de reparto en una película: Robert Downey Jr - "Oppenheimer".

Mejor guión para una película: "Anatomy of a fall".

Mejor película en idioma extranjero: "Anatomy of a fall" (Francia).

Mejor película animada: "The boy and the heron".

Mejor director en película: Christopher Nolan -"Oppenheimer".

Mejor actriz en una película musical o comedia: Emma Stone - "Poor things".

Mejor actor en una película de drama: Cillian Murphy - "Oppenheimer".

Mejor música original en una película: "Oppenheimer".

Mejor canción original: Billie Eilish - "What was I made for?", de la película "Barbie".

Mejor logro cinematográfico y taquilla: "Barbie".

Mejor actor en una película musical o comedia: Paul Giamatti - "The Holdovers".

Mejor película musical o comedia: "Poor things".

Mejor actriz película de drama: Lily Gladstone - "Killers of the flower moon".

Mejor película de drama: "Oppenheimer".

Mejor actriz en una mini serie, serie de antología: Ali Wong -"Beef".

Mejor actor en una miniserie, serie de antología: Steven Yeun - "Beef".

Mejor actriz de reparto en una serie de televisión: Elizabeth Debicki - "The Crown".

Mejor actor de reparto en una serie de televisión: Matthew Macfadyen - "Succesion".

Mejor actor en una serie de televisión musical o comedia: Jeremy Allen White - "The Bear".

Mejor presentación de stand up: Ricky Gervais.

Mejor actriz en una serie de televisión musical o comedia: Ayo Edebiri - "The bear".

Mejor actor en una serie de televisión musical o comedia: Kieran Culkin *"Succesion".

Mejor mini serie antológica para televisión: "Beef".

Mejor serie de televisión musical o comedia: "The Bear".

Mejor actriz en una serie de drama: Sarah Snook - "Succesion".

Mejor serie de televisión drama: "Succesion".