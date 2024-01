Tuca Ferretti afirma que no le interesa dirigir al América

Ricardo Ferretti continúa dando de qué hablar con sus polémicas declaraciones en la mesa de "Futbol Picante" de ESPN.

En esta ocasión, el "Tuca" afirmó que no tiene intenciones de entrenar al club más ganador en la historia del futbol mexicano porque no traicionaría a los conjuntos por lo que pasó a lo largo de su exitosa trayectoria.

"EQUIPO MOLERO"

"Ni lo voy a dirigir, no me interesa. [Es un] equipo molero para mí. Yo los colores universitarios, Chivas, Tigres, no voy al América", sentenció el ex director técnico brasileño al ser cuestionado por la grandeza de la escuadra azulcrema.

"Ni lo voy a dirigir, no me interesa. [Es un] equipo molero para mí. Yo los colores universitarios, Chivas, Tigres, no voy al América", sentenció el ex director técnico brasileño

El estratega más ganador de títulos en la Liga MX no dudó y respondió tajantemente que Chivas es la institución más grande de nuestro país.