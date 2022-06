"¿Por qué querría publicidad de una persona que sólo sube fotos en traje de baño?"

El chef, dueño de los restaurantes Sud77 y Jacinta, reconocidos a nivel internacional, publicó desde su cuenta verificada de Facebook un comentario a la nota publicada por Proceso, en la que amplió su postura sobre el caso de los influencers que ofrecen este tipo de acuerdos.

"Les voy a explicar a todos con mucho respeto. Yo solo, Édgar, sin contar las páginas de mi restaurante, mis redes juntas la superan 10 veces a las del influencer y eso que no me dedico a vivir de las redes sociales.

"Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que los siguen que sí", planteó el chef, y luego cuestionó:

"¿Qué invierten ellos? Generar contenido no es subir mi contenido, o sea, mis platillos. ¿Quién va a salir beneficiado de esto? ¿Por qué yo querría salir en el feed de una persona que no se dedica a la gastronomía y que solo sube fotos en traje de baño, que no es especialista en gastronomía?".

Edgar Núñez reclamó que los influencers no se tomen el tiempo de investigar si son el "target" del lugar al que le ofrecen esos servicios.

"Perdón, pero a mí sí me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del del staff que nos partimos el lomo todo el día para ir salga todo perfecto y venga alguien a querer aprovechar, sentarse, comer y tomar lo mejor a cambio de una puta foto en un IG que tiene muchísimos menos seguidores que yo...", afirmó el chef.

"Ubíquense y ubiquen mi molestia, aquí no es un ganar ganar. Solo una parte, que no me interesa, se beneficia. Disculpen si no contesté como ustedes hubieran querido, pero ya me tienen hasta los huevos este tipo de gente. Saludos", dijo.

En una respuesta adicional a los comentarios de los lectores añadió: "Además una cosa, aquí viene gente famosísima, poderosísima, conocidísima y JAMÁS piden nada regalado, la gente de verdad no tiene que andar presumiéndolo. Para mi TODOS los comensales son iguales, aquí no tratamos mejor o peor a unos que a otros, cuando se sientan, son todos coludos o rabones".