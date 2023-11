Cautivados por Día de Muertos

Ciudad de México

RRezarle a los difuntos, ponerles su comida favorita, representarlos con catrinas. esto y más son tradiciones de Día de Muertos que han impactado a estrellas internacionales.

Desde Naomi Scott hasta Daniel Craig y Lupita Nyong´o, entre otras, han explicado, cómo descubrieron esta celebración de la muerte y el retorno de los que ya no están, para hacerse presentes en su altar y con sus seres queridos.mi Scott hasta Daniel Craig y Lupita Nyong´o, entre otras, han explicado, cómo descubrieron esta celebración de la muerte y el retorno de los que ya no están, para hacerse presentes en su altar y con sus seres queridos.

DANIEL CRAIG, COLORIDAS CALAVERAS

DANIEL CRAIG

Si algo sorprendió a Daniel Craig de la tradición de los Santos Difuntos fue la variedad multicolor para decorar calaveras, la cual descubrió por medio de Dennis Gassner, quien le hizo la presentación previa al rodaje de 007: Spectre, la cual protagonizó y filmó en México.

"Quedé fascinado por la cultura que hay alrededor de la muerte, de lo que pensamos que es una transición y, sinceramente, me hizo pensar mucho.Hay una mística muy mágica y en el rodaje amé el desfile", contó Craig.

BILLY CORGAN Y POSADA

BILLY CORGAN

Al vocalista de Smashing Pumpkins, Billy Corgan, si algo el fascina es la historia y el arte gráfico de México, por eso se interesó en esta milenaria tradición de México, cuando vio a un amigo que portaba una playera con un estampado de una calavera de José Guadalupe Posada.

"Un amigo me contó la historia de Día de Muertos, de las catrinas, y del trabajo (de Posada). desde entonces me fascinó esa parte de ver la muerte de otra manera y es algo que aprecio de México, su devoción y su fe".

LUPITA NYONG´O Y EL ÁRBOL DE LA VIDA

Bien sabido es que Lupita Nyong´o nació en Ciudad de México, radicó en Guerrero y se crió entre Kenia y Nueva York, por lo que su conocimiento acerca de las tradiciones del País es inmenso y lleno de anécdotas.

"Mis papás son los que siempre me inculcaron saber sobre nuestras tradiciones y me siento orgullosa de ellas. Para mí, un altar ideal es uno con pan de muerto y con antojitos mexicanos, y siempre con un árbol de la vida. los árboles de la vida me encantan", platicó la actriz.

JON FAVREAU Y EL PAN DE MUERTO

JON FAVREAU

Actor, director y guionista, Jon Favreau ha coincidido en varias ocasiones con el orgullo de México, Guillermo del Toro, y fue el tapatío quien le comentó varias de las tradiciones alrededor de Día de Muertos, siendo la que más le gustó el pan de muerto.

"Luego me contó de los altares de muertos y que ahí ponían el pan para que los difuntos fueran a comer cuando les daba hambre en su día. Eso me pareció lindo y dije ´quiero probar un pan de muerto´. Y Guillermo me dijo: ´Cuando quieras, cabrón, vamos a Guadalajara y comemos muchos´".

ANTHONY RAMOS, ATRAPADO POR COCO

ANTHONY RAMOS

De origen puertorriqueño, ávido devorador de cómics en español, así como admirador de luchadores como El Santo y Blue Demon, Anthony Ramos descubrió lo que significaba el altar de muertos gracias a la película Coco.

"Creo que Coco le dio un ´gran momentum´ a la tradición, a la cultura de México; y vaya que nos hizo pensar muchísimo en la vida después de la muerte, ¡Uy! Amo a la abuela, es un gran personaje".

NAOMI SCOTT DESCUBRE LA MAGIA

NAOMI SCOT.

Conocida por haber interpretado a Jasmine en el live action de Aladdin, Naomi Scott se declaró fan de las celebraciones del Día de Muertos desde que una de sus compañeras en un curso de idiomas, en Inglaterra, le contó sobre la tradición.

"Hicimos una exposición sobre las culturas de cada país, y hubo una chica mexicana que contó todo sobre el Día de Muertos. Yo no sabía que les ponían un altar para que vinieran a comer y que les cantaban y los esperaban de noche, me pareció un detalle muy hermoso", platicó Scott.