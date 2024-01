Eric Clapton anuncia concierto en el Foro Sol; regresa tras 23 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue el otoño del 2001, cuando Eric Clapton se presentó por primera vez en México, reuniendo alrededor de 50 mil personas, aunque alguno de los asistentes recuerdan que las gradas no terminaron por llenarse y ahora, 23 años más tarde, el músico inglés volverá al Foro Sol para ofrecer un concierto para todas y todos sus seguidores que por ese tiempo esperaron expectantes a que anunciara su regreso a territorio mexicano.

La tarde de este martes se dio a conocer que Clapton, uno de los músicos de rock más respetados de la historia, ofrecerá un concierto en la Ciudad de México, el próximo de octubre, a sólo 16 días de que se cumplan 24 años del primer espectáculo que dio en nuestro país, el 19 de octubre del 2001, donde presentó su "Reptile Tour 2001".

En esa época, el guitarrista cumplía 40 años de trayectoria, por lo que, además de incluir gran parte de las composiciones de su álbum "Reptile", Eric interpretó algunos de sus más importantes éxitos, que marcaron su carrera desde su debut en 1962.

Entre sus canciones más famosas, el inglés tocó "Layla", "Change the world", "My father´s eyes", "She´s gone", "Hoochie coochie man" y, por supuesto, el emblemático tema "Tears in heaven", que escribió para su hijo Conor Clapton.

De acuerdo con la información registrada en esa época, el músico logró concentrar a un aproximado de 50 mil personas que, a lo largo de más de dos horas, disfrutaron de cuatro décadas del rock y blues de Clapton, que en la actualidad tiene 78 años.

Y Toto, mejor conocidos por su canción "Africa", fueron quienes abrieron el concierto. Este año, el músico que abrirá el recital será el guitarrista Gary Clark Jr.

De hecho, se mereció la ovación de su público, luego de una prolífica interpretación de "Somewhere over the rainbow".

"Slow hand", como es apodado desde que formó parte de Yardbirds, eligió México para despedir su gira en Latinoamérica, y sus fans sabían que se trataba de una despedida temporal, aunque fue muy extensa, pues han tenido que pasar 23 años para que anunciara su regreso, no sólo a la capital, sino al Foro Sol, que volverá a pisar el 3 de octubre de 2024.

La preventa de los boletos estará disponible a partir del 31 de octubre a las 14 horas, para usuarias y usuarios de Citybanamex.