Sigue pleito de comadres

Luego de que el pasado martes 31 de enero, Ana María Alvarado publicara en su canal de YouTube un video en el que anunciaba entre lágrimas que Maxine Woodside la había corrido del programa de radio "Todo para la mujer", la llamada "Reina de la Radio" y Grupo Fórmula desmintieron que eso haya sucedido.

"Ella me dijo que no estaba a gusto con lo que estaba pasando, que no quería seguir así, que porque sentía mucha tensión, inclusive se lo comentó a Flor y pues no, porque estaba Shanik, ya sabes que Shanik es relajienta; estaba Therecita Soto y estaba ella, y dije bueno, ´¿qué quieres que hagamos? ¿por qué no vienes otro día?´ (y contestó) ´no, otro día no´", agregó sobre cómo sucedieron las cosas.