Planea Lizzo contrademanda hacia ex bailarinas

CIUDAD DE MÉXICO-Lizzo planea una contrademanda hacia las ex bailarinas que la acusaron de acoso sexual y crear un ambiente de trabajo hostil, informó su abogado Marty Singer.

"Tiene la intención de demandar por un proceso malicioso después de que ella prevalezca y estas afirmaciones engañosas sean desestimadas", dijo Singer a través de un comunicado.

El defensor de Lizzo aseguró que la demanda contra la cantante de 35 años es una farsa. Asimismo, mostró una serie de imágenes a People donde se observan a las bailarinas con las artistas del espectáculo de cabaret Crazy Horse, donde supuestamente fueron presionadas para asistir y tocar desnudos.

"Estas imágenes muestran a las tres demandantes disfrutando alegremente detrás del escenario después del show en topless fueron tomadas tras su visita en febrero de 2023 a Bananenbar en Amsterdam, de la que se quejan en su demanda", agregó.

De acuerdo a Marty Singer, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez volvieron a trabajar con la intérprete de "Pink" tras la gira por París.

"Estas fotografías y vídeos irrefutables, junto con pruebas sustanciales adicionales, prueban las evidentes contradicciones entre lo que los demandantes afirman en su falsa demanda y lo que realmente prueban los hechos", aseveró.

La demanda civil presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles afirma que Lizzo presionó a las bailarinas para que interactuaran con artistas desnudos y avergonzó a una de ellas por su aumento de peso antes de despedirla.

Las ex bailarinas buscan una indemnización no especificada y acusa a Lizzo, su productora Big Grrrl Big Touring, Inc., y Shirlene Quigley, capitana del equipo de baile de la artista.