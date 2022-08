Pierde cuenta de su soltería

Monterrey, N.L.

Olivia está de gira con la comedia ´Busco al Hombre de mi Vida... Marido ya tuve´ y, aunque su personaje de Teresa va por el quinto marido, ella como una mujer viuda (en la realidad), está feliz con su vida de soltera junto a su familia.

"La verdad es que no estoy buscando al hombre de mi vida, me estoy todavía reencontrando yo, adaptando a mi vida, estoy en una etapa muy bonita que no quiero interrumpir de ninguna manera; tengo mi trabajo, estoy en el momento más pleno de mi vida".

"Buscar al hombre no, llegará cuando yo esté preparada para ello. No quiero buscar, quiero que llegue solo. Tengo ya tres o cuatro años soltera".

Dirigida y producida por Antonio Escobar, la comedia que se presentará con dos funciones hoy en el Auditorio Río 70, es estelarizada por Olivia Collins, Issabela Camil y Anna Ciocchetti.

"El objetivo de esta obra es divertir", comentó Escobar, "y al mismo tiempo logra crear conciencia tanto en el hombre como en la mujer sobre su relación de pareja".

Garda, interpretada por Ciocchetti, es una mujer a quien su marido la abandona por su entrenador de gimnasio.

Collins es Teresa, quien va por su quinto marido y todavía conserva el ideal de encontrar al amor de su vida. Camil es Daniela, una mujer viuda que disfrutó de un matrimonio ideal.