PH1Harmony anuncia concierto en México con Sad Song

La banda surcoreana PH1Harmony, que ha capturado la atención mundial en los últimos tres años, vendrá a México con música, imagen y concierto nuevo.

En una conferencia virtual desde Seúl, los miembros Keeho, Theo, Jiung, Intak, Soul y Jongseob compartieron detalles emocionantes sobre su séptima producción discográfica, Sad Song, que se lanzará el 20 de septiembre, y su esperada presentación en el Palacio de los Deportes el 18 de noviembre, como parte del K-Pop Masterz.

"Nos emociona muchísimo esta etapa de nuestra carrera, en la que tenemos música nueva, vamos a México y vamos a hacer un tour por Latinoamérica que nos acercará a nuestro fandom de una forma única.

"Siempre hemos estado pendiente de lo que sucede con nuestros fans de por allá y lo que hacemos es para todos, nos motivan a crear, a prepararnos, a someternos a una gran disciplina para bailar, cantar, para dar un show de alto impacto", dijo Keeho.

Sad Song es el resultado de un año de trabajo intenso, y PH1Harmony promete una evolución sonora que, aunque mantiene su estilo característico, incorpora elementos modernos y actuales.

"Hay sorpresas, hay momentos únicos, hay canciones que escucharán y sabemos que los fans nos darán su corazón. El disco gira en torno a nuestros ideales recientes, a nuestro deseo de crecimiento y de exponer que somos más maduros y que vivimos para nuestros fans", señaló Theo.

"Doom Du Doom", "Back Down" y "Killin' It" son tres de las canciones más populares del grupo que se formó en el 2020; mientras que Disharmony: Stand Out, fue uno de los álbumes más descargados en Asia durante la pandemia, periodo en el que adquirieron notoriedad.