Presumen Peso Pluma y Nicki Nicole más amor

Ciudad de México.- Luego de su participación musical en la reciente entrega de los premios Grammy, en Sevilla, España, el cantante Peso Pluma llegó a Madrid con su "Doble P Tour", donde hizo cantar sus corridos tumbados.





SHOW

El show de arranque en Madrid fue el lunes en el WiZink Center, donde convocó a unas 16 mil personas, quienes al igual que el famoso jalisciense quedaron sorprendidos cuando la novia de éste, la también cantante Nicki Nicole, originaria de Argentina, subió al escenario para acompañarlo en una canción.

La intérprete de música urbana cantó junto con su novio "Por las Noches", pieza que concluyó en un abrazo y beso.

"Me haces ponerme nerviosa", dijo la artista antes de despedirse del entarimado.

La pareja tiene saliendo desde mediados de este año y aunque apenas se han dejado ver en pleno romance en público, el mes pasado la reguetonera de 23 años todavía negaba la relación. Incluso, en su afán por declarar que sólo era buena amiga de Peso Pluma, de 24 años, lo comparó con un perro, por lo que se ganó fuertes críticas.

"Es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros; somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada.

Si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, ¿entiendes?, es normal", dijo Nicole en entrevista con MoluscoTV. Tras la polémica que causaron sus palabras ella pidió disculpas.

"Gente: no saquen todo de contexto, sólo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quieroooo", escribió en su redes.

De gira por España, Peso Pluma se presentó en Madrid y tras cantar ´Por las Noches´ junto a Nicki Nicole, se dieron un abrazo y un beso.