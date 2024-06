Peso Pluma se vengó de Nicki Nicole, sugiere la exnovia del cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- En febrero de este año, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma y la rapera argentina Nicki Nicole terminaron su relación después de que el famoso fuera visto en Las Vegas de la mano con una influencer tras asistir al Super Bowl en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

Tras lo sucedido el intérprete de "Ella baila sola" recibió diversas críticas respecto a su presunta infidelidad. No obstante, también hubo quienes lo defendieron y señalaron a la intérprete de "Una foto" como culpable, argumentando que sus "malas conductas" hacia él provocaron el engaño.

Casi tres meses después de lo sucedido y luego de haberse calmado las aguas, la ex de Peso Pluma, Jeni de la Vega, reavivó el tema al sugerir que la aparente "traición" por parte de Hassan Emilio Kabande podría haber sido por venganza. "La verdad, yo como espectadora, porque yo no viví su relación. Siento que Nicki Nicole sí fue medio mala y yo creo que sí fue venganza de él", dijo de la Vega en una dinámica de preguntas y respuestas en el Tecate Emblema.

Jeni considera que probablemente no fue una infidelidad, sino que simplemente se cansó de las "actitudes" que recibía de su pareja: "Yo creo que dijo 'wey, ya me cansé, si no quieres las cosas bien, entonces yo me doy por mi lado'. Sinceramente, es lo que yo creo que pasó", afirmó.

En dicho evento musical, que se llevó a cabo el 17 y 18 de mayo en la Ciudad de México, se presentaron Nicki Nicole y la brasileña Anitta. Esta última ha sido vinculada a Peso Pluma en las últimas semanas debido a que han sido captados en viajes juntos y en situaciones cariñosas que bien podrían ser pruebas suficientes de su amor.

No obstante, Anitta fue la primera en romper el silencio al respecto y, en una entrevista con el reportero David Valadez del programa "El gordo y la flaca", aseguró que solo mantienen una buena relación de amistad. "Creo que yo y él nos amamos mucho y esto es lo que importa. Yo creo que la gente siempre tiene esta necesidad de poner rótulo a las cosas", dijo. Además, aclaró que a ella le gusta "vivir la vida y ver qué pasa", añadiendo suspenso al tema.

Por su parte, Nicki Nicole no ha vuelto a hablar sobre lo sucedido con Peso Pluma.