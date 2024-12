Fiestas en familia: Navidad en N.L.

Por: Agencia Reforma

Diciembre 23, 2024 -

Junto a su madre, sus hermanos, tíos y primos, Pee Wee volverá al lugar en donde fue feliz de niño, y aunque hubo carencias económicas en la familia y no siempre Santa Claus le trajo el regalo que pidió, el cantante disfrutará de una Navidad desde el rancho, en Los Ramones, Nuevo León.

A pesar de su fama como cantante y con la posibilidad de elegir cualquier lugar para pasar estas fiestas decembrinas, Pee Wee prefirió celebrar con sus seres queridos estas fechas tan significativas.

LE GUSTA EL RANCHO

"Siempre en Nuevo León, eso que ni qué", respondió el intérprete de "Mi Dulce Niña" y "Sabes a Chocolate", "La verdad es que a mí, en esta época, me gusta mucho pasarla acá, en las rancherías de Los Ramones. Es bonito venir a acá; de hecho, si pudiera, me quedaría todo el año. En ocasiones es difícil porque mis hermanos y mis familiares viven en diferentes ciudades del norte de Estados Unidos".

Cuando está en Los Ramones, municipio conocido también como "Cuna de la Música Norteña", porque de ahí son originarios artistas de este género, como Lalo Mora, Javier Ríos (de Invasores), Leandro Ríos y el fallecido Julián Garza, Pee Wee suele prender fogatas y disfrutar de una buena carne asada. Y si hay una boda o una fiesta de quinceaños en el pueblo, no se las pierde.

SU MEJOR ÉPOCA

El artista recuerda con cariño esta época en su niñez. "Honestamente, cuando era niño no teníamos mucho. Mi mamá y mi papá siempre fueron supertrabajadores, pero teníamos lo mínimo, y con eso estábamos contentos. Obviamente, cuando eres niño pides muchas cosas, pero no siempre se puede, y eso me enseñó, ya de adulto, a ser muy agradecido con lo poco o lo mucho que uno pueda tener en la vida", expresó el exintegrante de Kumbia Kings.

"Creo que por eso en mi familia siempre hemos sido muy unidos, ya sea que tengamos mucho o poco. Recuerdo que yo veía a mis primos, les regalaban un Go Kart, y yo también quería uno, o les daban una cuatrimoto, y yo también la quería, pero nunca se pudo; ahora, de grande, yo compro mis juguetitos", agregó.

En estos días de fiesta, Pee Wee disfrutará de un calientito menudo, porque afirmó que es un platillo obligado en casa, así como una deliciosa carne asada junto a su familia, que es lo más importante y valioso que tiene, por eso pasará Navidad y Año Nuevo a su lado.