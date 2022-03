Pedro Sola lo hace de nuevo, vuelve a ser un Dj

Pedrito Sola el llamado "Rey de la Consola", tomó su cuenta de Instagram para felicitar a quienes llamó sus colegas, es decir a todos los Dj's de México, por ser el día de hoy la fecha para celebrar su oficio, en el cual él incursionó de manera inesperada e 2017.

"En este día del Dj a todos mis colegas los Dj's, Pedrito Sola el Rey de la Consola les manda un saludo y una felicitación ¡y a darle a la consola!", expresó el también conductor a través de un video, donde aparece vestido de manera informal con una chamarra de mezclilla, gorra y lentes oscuros, mientras simulaba mezclar canciones.

Fue en 2017 cuando en el Dance Floor de la colonia Roma, Pedro Solo se puso por primera vez detrás de unas tornamesas, para mezclar durante más de una hora un set que incluía el rítmico tema de "Mayonesa".

El conductor y economista contó a través de un video de Youtube, que esto no fue una ocurrencia suya sin de Daniel Bisogno, quien le dio su número a un joven de nombre Luis Rivas quien organizaba una fiesta de Halloween y quería que él fuera el Dj de la noche, pero al principio Pedro se negó por ser algo que desconocía.

"Daniel estuvo insistiendo y total que un día me convencieron, me agarraron en mis cinco minutos, aparte era una fecha muy lejana de esas que uno piensa que nunca va a llegar y llegó el día", compartió Pedro Sola.

El tío Pedro, como le dicen sus seguidores, recordó que la semana previa al evento (3 de noviembre de 2017) estuvo muy angustiado, pero decidió mejor ocuparse en prepararse y buscar su mejor vestuario para la ocasión y elegió unos botas de motociclista, vaqueros negros, playera blanca, un chaleco de piel negro con estoperoles y una gorra negra.

Para su sorpresa este debut llamó mucho la atención de los medios de comunicación, que lo esperaron para entrevistarlo previo a su presentación. Sola confesó que los organizadores ya le habían armado una pista con mezclas y él sólo se encargaría de poner el ambiente.

"De 12 de la noche a una de la madrugada canté, bailé y sudé como un puerco correteado, y de pronto todo se terminó. ¿Saben cuál fue la mejor experiencia? Que el público estaba muy contento, muy feliz de que yo Pedro Sola, el tío Pedrito, se haya subido y hecho esta pantomima del Dj; me encantaba ver a los jovencitos y a las jovencitas desde abajo y me lanzaban besos, cuando yo volteaba y me les quedaba viendo, sobre todo a los de hasta delante, que les veí bien las caras; yo los saludaba y se quedaban complacidos, para mí fue una experiencia bruta".

Cuando terminó y abandonó el lugar, Pedrito se topó con la sorpresa de que había gente que no entró al lugar, pero sí lo esperaron para pedirle un autógrafo o sacarse una foto y aseguró que quedó muy contento con la experiencia, además de agradecido con la vida por esta experiencia.