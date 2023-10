Honra nuestras tradiciones

"He dado la vida por una carrera maravillosa en la que estoy cumpliendo 45 años y me ha llenado de alegrías, satisfacciones y muchas cosas bellas". Pedro Fernández, cantante

Para Pedro Fernández, el traje de charro es un símbolo que merece respeto, ya que se ha convertido en parte indispensable de su indumentaria.

Aunque lo ha portado a lo largo de sus 45 años de trayectoria artística con sumo compromiso, su respeto ha ido aumentando.

"Trato de poner mi música y la cultura de nuestro traje de charro en lo alto de todo el mundo. El compromiso de vestir el traje de charro se va haciendo cada vez más grande; el público exige que cada vez lo hagas mejor. El compromiso es portarlo con mucho respeto, y como mexicano para mí es un honor usarlo", dijo Fernández en entrevista.

Ganador de tres galardones en los Latin Grammy (dos por Mejor Álbum Ranchero y uno por Mejor Canción Regional), "El Aventurero de América" sabe que su camino es la música ranchera.

A LOS CORRIDOS TUMBADOS

Sin embargo, admitió que podría incursionar en otras corrientes musicales, como los corridos tumbados.

"Hoy más que nunca estoy convencido de que debo seguir cantando música ranchera, es mi género y es lo que me apasiona. No estoy cerrado a ninguna colaboración, siempre y cuando me permita estar dentro de lo que sé hacer y quiero transmitir. Me encantan todas las propuestas, y como en todos los géneros hay cosas buenas y otras no tanto, y que al final terminan siendo o no un gran éxito, dependiendo del gusto del público.

Si por ahí viene alguna invitación, con muchísimo cariño la voy a considerar. Por supuesto, si hay algo en lo que yo me pueda sumar y le ayude a mi carrera, estaré encantado de la vida de hacerlo", aseguró.

PARTICIPACIÓN ESPECIAL

Fernández está trabajando en "Te Doy La Vida Tour", que inició el 2 de septiembre en la arena CDMX y está acompañado de un álbum homónimo.

El intérprete de "La de la Mochila Azul" se presentará el 20 de abril en la arena CDMX y el 31 de mayo en la arena Monterrey; próximamente, anunciará fecha en Jalisco.

Fernández también tendrá una participación musical en "Coco: Un Festival Para Recordar" el 3 y 4 de noviembre, en la Plaza de Toros México, encuentro inspirado en la película "Coco", donde los túneles se llenarán de cempasúchil simulando el camino al mundo de los muertos.

A CELEBRAR A LOS MUERTOS

Los Ángeles Azules, Natalia Jiménez, Eugenia León, Omar Chaparro, Sandra Echeverría, Sofía Garza, Oskar Jiménez, MYST y el Ballet Folklórico de México serán parte del espectáculo, en el que también habrá una ofrenda interactiva, calaveras y un desfile de alebrijes.

"Literalmente, el público va a entrar a una esfera de fantasía que no olvidará nunca. Se ha preparado desde hace mucho tiempo con mucho cariño. El hecho de hacerle un homenaje una vez más a nuestro hermoso país mediante una gran celebración 100 por ciento mexicana. Va a permitirnos que el público lo disfrute aún más", puntualizó.