Es reina del escenario

Desde su trono, "La Reina de Corazones", ahora también llamada "Reynísima", Alejandra Guzmán gobernó el escenario ¡recién operada!

"Reynísima", carísima, como dice su nuevo tema, que da título a su gira, la soberana del rock celebró con sus regios 35 años de locura musical aunque, según dijo, está convaleciente.

Lo que no reveló fue el motivo de la cirugía, pero de todos es sabido sus constantes entradas al quirófano para retirarle los biopolímeros que han puesto en riesgo su vida.

"Todo lo que digo lo digo para ustedes y todo lo que hago también, este show lo hicimos para ustedes por 35 años. Espero les guste.

Y no sabían, pero también me operaron hace 15 días, pero como ustedes me sanan, aquí estoy", expresó la cantante de 55 años.

Los gritos en la arena Monterrey estallaron al ver a una Alejandra contenta, de pie y entregada al escenario.

"Para todos los que dicen que ´Soy Mala Hierba´ y sí, lo soy. Me vale madre lo que digan".

Con esa libertad que la hacer ser Alejandra Guzmán, cantó, bailó, se le notó contenta y hasta amorosa de estar frente al público.

Los fans gustosos al escucharla cantar "Reynísima" "Verano Peligroso", "Luz de Luna", "La Ciudad Ardió" y "Toda la Mitad".

También incluyó su éxito "Llama Por Favor" y hasta "Milagros", que lanzó en agosto y que le dedica a su hija Frida Sofía; obvio, no podían faltar "Mírala, Míralo", y muchos más de sus éxitos.