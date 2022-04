Pasea por la CDMX

Enseguida fans del intérprete de "It Ain´t Over Till It´s Over" le respondieron el tuit con bromas y memes.

"Lenny Kravitz checando lo nuevo en la paca", comentaron.

Usuarios de Twitter también compartieron fotografías con Lenny Kravitz.

"Cuando pasa por Mixcoac enfrente de tu negocio Lenny Kravitz", escribió otro usuario.

Hace unos meses el cantante estuvo en Chihuahua filmando un video musical. Hasta el momento no se sabe con exactitud por qué se encuentra en la Ciudad de México.