Participará Josh Gutiérrez en bioserie de 'La Doña'

Aunque reservado para dar detalles de la bioserie, el actor de 34 años, repartirá su tiempo porque deberá atender a dos amos. Por un lado graba la telenovela Corazón Guerrero, que ya está al aire, y a finales de abril se presentará a sus primeros llamados en la historia de María Bonita.

"Será una situación un poco compleja (estar en dos proyectos a la vez), esperemos que se pueda lograr. Se están comunicando entre producciones.

Llegaron a un arreglo para poder coordinar los proyectos, obviamente va haber un cambio de look con el que ya nos estamos protegiendo para no perder la secuencia dentro de Corazón Guerrero", explicó el actor, quien en la telenovela interpreta al malvado Federico Ruiz Montalvo.

No quiso revelar qué personaje interpretará en la serie de "La Doña", aunque dijo que es un personaje que la productora tenía reservado para él desde hace años. Contó que Carmen Armendáriz le propuso hace ya bastante tiempo incluirlo en la serie porque es un proyecto que trabaja de años atrás.

"Será la primera serie de María Félix. La verdad estoy muy emocionado. Es un proyecto que lleva muchísimos años de trabajo. Me acuerdo que hace cuatro o cinco años me encontré a Carmen Armendáriz en Televisa y me dijo que haría esta serie".

La bioserie constará de ocho capítulos y se realiza justo a 20 años de la muerte de la estrella de cine. Contará con testimonio de personas allegadas a la protagonista de la película Doña Diabla, como su heredero universal, Luis Martínez de Anda.

Y el guión está a cargo de Larissa Andrade, Alejandro Gerber, Tania Tinajero y Gabriela Rodríguez. Se espera su estreno entre junio y julio a través de la plataforma ViX+ de Televisa-Univisión.

Se ha dado a conocer que las tres actrices darán vida a María Bonita en diferentes etapas son Sandra Echeverría, Ximena Romo y Abril Vergara. "Estos proyectos que tengo en puerta marcan un punto muy importante en mi carrera.

Tanto la serie de María Félix como la telenovela Corazón Guerrero son buenas oportunidades, las dos son historias muy buenas y distintas a la vez". "Creo que va a ser un proyecto muy lindo, muy bien logrado, sobre todo por el tiempo que le han dedicado a preparar las grabaciones de esta serie.

Tener ocho capítulos puedes cuidar mucho la calidad. Yo no voy en toda la historia, pero sí en la mayoría de los capítulos".

La historia, agregó, se grabará mayormente en locaciones de San Luis Potosí, hasta donde se trasladará para sus primeros llamados.