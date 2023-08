Ministro Zaldívar recibe boletos para concierto de Taylor Swift

CIUDAD DE MÉXICO

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) compartió que recibió entradas para uno de los conciertos de Taylor Swift en Ciudad de México.

A través de su cuenta de TikTok el ministro compartió un video del momento en que recibe la sorpresa por su cumpleaños. Y es que para nadie es un secreto que Arturo Zaldívar es un ministro "swiftie", es decir, fanático de la música de la cantautora Taylor Swift.

Los boletos para el concierto de la intérprete de "Bad Blood" y "Speak Now" fueron un regalo de cumpleaños para el funcionario. En las imágenes se observa que recibe dos entradas en frente de miembros de su equipo, quienes colocaron globos metálicos de felicitación "HBD".

Sorprendido enseña los boletos, por lo que le hacen la observación para que no muestre los códigos, dado que pueden ser clonados: "Así para que no me los vayan a robar. Muchas gracias a mis chicas "swiifties" que me regalaron este maravilloso obsequio en mi cumpleaños. Voy a disfrutar mucho el concierto. Allá las veo y allá los veo".

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en uno de los consentidos de TikTok, y así lo demuestran los casi 8 mil "Me Gusta" que ha recibido su publicación.

Entre los comentarios que ha recibido Arturo Zaldívar por su obsequio de cumpleaños se lee: "Qué, no puedo creer que si va a ir, se lo merece, lo quiero mucho (sic)", "alguien regálele un friendship bracelet por mí", "¿Qué día va y en qué zona?", "Sr Ministro, tiene que llevar un outfit acorde, Esperemos suba videos del concierto, saludos (sic)".

Los fans de Taylor Swift están cada vez más cerca de vivir la experiencia de The Eras Tour en Ciudad de México. Si bien la cantante dará su último concierto hoy en Estados Unidos, será para finales de agosto cuando llegue a nuestro país por primera vez.

Taylor Swift dará cuatro conciertos consecutivos en la Ciudad de México los días 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol, ubicado en la alcaldía Iztacalco. Dicho recinto tiene capacidad para albergar a 150 mil espectadores por noche.

Al ser la primera ocasión que Swift se presenta en México, los conciertos generaron gran expectativa y Ticketmaster presentó la modalidad de compra "Verified Fan", supuestamente para que los boletos sólo terminaran en manos de verdaderos seguidores de la artista.

Tras su paso por México la cantante seguirá su tour por América Latina, Asía, Australia, Europa y Canadá.