Tiroteo en aeropuerto: dos heridos

Ciudad de México

Un tiroteo entre la policía de Nezahualcóyotl y hombres armados ha dejado dos heridos en el estacionamiento de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM). El enfrentamiento ha tenido lugar en la madrugada de este miércoles después de una persecución de los agentes al vehículo hasta el parking de la terminal. "En el interior, el personal de la policía municipal de Nezahualcóyotl se enfrentó con armas de fuego al conductor y dos acompañantes de dicho auto, resultando heridos dos de ellos", ha señalado el aeropuerto en un comunicado. Aunque todavía no se han esclarecido las causas del tiroteo, los dos policías han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Hace poco más de un mes que el AICM pasó a estar bajo control total de la Secretaría de la Marina. Como parte de la estrategia de seguridad pública del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el funcionamiento completo del aeropuerto dependería de un cuerpo militar.

El objetivo de la medida era combatir la creciente inseguridad del Benito Juárez, que se había convertido en uno de los puntos flacos del tráfico de drogas, personas y otras mercancías ilegales.

En 2021, por ejemplo, El País pudo documentar una red de trata de personas en el AICM vinculada a un grupo criminal.

Este miércoles ha sido "personal de la Marina, seguridad del AICM y policía auxiliar de Ciudad de México" quienes proporcionaron apoyo médico a los heridos y seguridad en el área, según el aeropuerto, que asegura que "no hubo afectación o riesgo de seguridad a usuario alguna". "Acciones como estas ratifican el compromiso de Semar y el AICM de velar por la seguridad de los usuarios", termina el escueto documento.

Fue en febrero de 2022 cuando llegaron los primeros 1.500 elementos de la marina a vigilar el aeropuerto más transitado del país, que recibió más de 46 millones de personas el año pasado. "La Marina ya está a cargo del control de la vigilancia del aeropuerto, ha hecho muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando: no hay robo de maletas, como sucedía antes, y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto lo controlaba el narcotráfico", afirmó López Obrador en junio para anunciar el decreto que traspasaba el control de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a la Semar.