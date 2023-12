Yalitza Aparicio tiene el vestido negro perfecto para Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO

Ahora se mantiene como un básico de armario versátil que, según el diseño, se puede adaptar a varias ocasiones de uso. Debe ser simple, sin adornos, para poder combinarlo sin problemas, y, por lo general, es corto o midi.

En temporada de fiestas, el vestido negro no puede faltar y nunca es aburrido. La actriz mexicana Yalitza Aparicio, recientemente, nos recuerda la elegancia de esta prenda, al lucirla en las bonitas postales de Navidad que compartió en redes sociales.

Con imágenes de Vero Gómez, Yalitza reflejó en su cuenta de Instagram sus deseos para el 2024: "...Quiero desearles a todos lo mejor de este mundo, que cada momento vivido se vuelva una anécdota más que contar y un nuevo aprendizaje adquirido, que el año que viene los reciba con mucho amor y salud... ¡Los amo!". Su look es ideal para recibir el Año Nuevo y en él te puedes inspirar si aún no sabes qué ponerte.

El vestido negro, una buena elección para recibir el Año Nuevo

Entre elementos navideños como un arbolito de Navidad y unas cajas de regalo, Yalitza Aparicio posa con un vestido negro de terciopelo, una de las telas más elegantes y que suele usarse en esta temporada, no solo en vestidos, sino también en blazers y blusas.

Por lo que se puede apreciar en las fotografías, el vestido de la actriz de Roma es de largo midi, entallado y con escote strapless recto. En la falda destaca una abertura, detalle que aporta sensualidad a la imagen y que se ha estado usando mucho este año.

El vestido negro para las fiestas no tiene que ser necesariamente de terciopelo, la textura que se luzca estará bien. Otra opción que suele verse tan sofisticada como el terciopelo es el satín, en especial en modelos de estilo slip dress o lencero.

Como el terciopelo es en sí muy elegante, no es necesario recargar el look. Aparicio lleva esta prenda con unas sandalias plateadas con correa en el tobillo. Cabe decir que los tonos metálicos también son sinónimo de "fiesta" y el plateado ha destacado particularmente este año en el calzado.

Añade joyería delicada como un collar dorado tipo gargantilla que cae en el busto y complementa muy bien el tipo de escote que luce. Además, lleva solo un brazalete en una mano. Lució su cabello suelto, al natural, y un maquillaje en el que destacan unos infaltables labios rojos por la temporada.

Si aún no has escogido tu look para despedir el año 2023 y celebrar el Año Nuevo, ten en cuenta la belleza del vestido negro. También puedes considerar llevar el terciopelo en alguna de las prendas que uses, te hará lucir elegante.