Padre e hijo fashionistas

{"quote":"A pesar de que tenemos perspectivas y gustos diferentes, compartimos pasiones, y una de ella es el placer de lucir prendas muy bellas", Raff Law, Modelo e hijo del actor Jude Law,"}

Quizás no haya mayor ejemplo de un hombre a la moda que el papel que Jude Law encarnó en la cinta de 1999 titulada El Talentoso Mr. Ripley, basada en una novela de Patricia Highsmith, en donde el actor inglés, nacido en 1972, se mostraba como el guapo, bronceado e impecable heredero que vive en el sur de Italia acompañado de una también muy sofisticada Gwyneth Paltrow.

También este histrión está presente actualmente en la película Animales Fantásticos: el Secreto de Dumbledore, donde deslumbra en su mágico rol en esta precuela de Harry Potter.

MODA MASCULINA

Pero, además, Jude se da tiempo de modelar, y para esta temporada es imagen de la famosa firma italiana Brioni, una de las más respetadas por su moda masculina, que incluye los mejores materiales, un perfecto sastreado y una atención única al detalle basada en el famoso concepto de excelencia Made in Italy.

Y lo hace acompañado de su hijo Raff, en una sesión realizada por el célebre fotógrafo Craig McDean, en donde se puede ver que la genética es algo que comparten estos dos galanes mostrando looks ideales para este Día del Padre.

Las propuestas abarcan toda una serie de prendas intercambiables entre sí, en tonos neutros que llegan a la gama de los marrones.

Destacan las camisas de algodón de manga corta, los sacos ligeros a cuadros que se combinan con camisetas blancas y los trajes, ya sea en azul noche, gris intenso o negro.

LOOKS DE VERANO

Looks triunfadores para el verano

Hay también smokings de seda para las situaciones de mucha gala y glamour.

"Siempre he admirado la dedicación de Brioni a su hechura, la calidad, que es inspiracional, por lo que me encantan usar sus prendas. Además de que me encanta que esté basada en Roma porque es una ciudad que amo desde que estuve allí filmando la serie El Papa Joven", comenta Jude.

Por su parte, el hijo, a quien se puede ver en películas como Running Man y Twist, comparte el orgullo de estar en esta campaña con su padre, con quien siempre ha tenido una relación muy cercana.

Así, las barreras de la edad y la elegancia son borradas en esta campaña para una firma que reúne también elementos de la actuación, como son la dedicación, precisión, práctica e interacción.

Jude Law es un gran maestro de la interpretación y Raff es un talento emergente. Ambos tienen una gran personalidad y estilo.